Trévenans : Les syndicats de l’hôpital alertent sur la santé mentale des soignants

Mélanie Meier le regrette, il y a une différence entre ce que le personnel apprend à l’école et la réalité du monde du travail. « Aujourd’hui, c’est à avoir des soignants qui travaillent en totale contradiction avec leurs valeurs. » Le recrutement pourrait être une solution, mais les syndicats ne sont pas dupes : à cause du manque de valorisation, les métiers ne font plus rêver. « Il ne faut pas oublier non plus la fidélisation des agents qui restent et qui rament tous les jours », interpelle, par ailleurs, Céline Durosay.

Ce rapport est une énième alerte. Ce n’est pas la première fois que les syndicats s’alarment de la situation auprès de la direction. « Ces choses-là qui ressortent, c’est vraiment le reflet des alertes que l’ensemble des organisations avait déjà faites », révèle Céline Durosay. Luc Khal le rappelle aussi : « Nous avons fait des demandes pour avoir un point de vue extérieur, une expertise. » En 2022, les syndicats avaient déjà fait cette demande à la direction, qui a refusé. « C’est aller jusqu’en cours d’appel, jusqu’en cours de cassation », se souvient-il. Plus récemment, la CGT a déposé une alerte pour danger grave et imminent face à la situation dramatique traversée par les urgences (lire notre article).

Pour Carine Jacquot, un grand pas serait effectué si la direction essayait de comprendre pourquoi le personnel est en détresse. « On trouve qu’ils ont complètement minimisé (la citation, NDLR). Pour eux, c’est vraiment passé comme une lettre à la poste. » Un constat présent chez l’ensemble des syndicats