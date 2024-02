“L’objectif est de faire revenir Lactalis à la table des négociations pour qu’ils discutent du prix du lait avec les producteurs”, a expliqué à l’AFP Xavier Jarrot, éleveur laitier à Velesmes (Haute-Saône) et administrateur à la FNPL (Fédération national des producteurs de lait). “Lactalis avait annoncé un prix de 405 euros les 1 000 litres pour les deux premiers mois de l’année. Après les actions qu’on a menées depuis un mois, ils ont rajouté 15 euros pour janvier et février, mais c’est encore loin des 440 euros, ce que paient les autres laiteries aujourd’hui dans le département”, a-t-il déploré. “C’est le plus gros acteur de la filière, mais c’est le moins bon élève, c’est lui qui paie le moins bien”, a-t-il conclu.

Vers 23 h, les agriculteurs ont barré la route à un camion citerne Lactalis d’une capacité de plus de 20 000 litres, et qui finissait sa tournée auprès des fermes à Dampierre-sur-Linotte, pour en extraire le lait, afin de le redistribuer aux éleveurs des environs, “pour nourrir les veaux”, ont-ils expliqué. “Lactalis trouve toujours des arguments pour ne pas payer le lait au prix, alors qu’en tant que plus gros collecteur de lait en France et au niveau mondial, il devrait montrer le bon exemple”, a regretté Michaël Muhlematter, président de la FDPL du département. “Avec ses marques comme Président, Lactel, Roquefort Société, Galbani, Lactalis se comporte comme un seigneur, en donnant ce qu’il veut aux producteurs, sans aucune négociation possible”, a-t-il ajouté.

“La discussion est beaucoup plus saine avec les petits groupes coopératifs.” Le groupe Lactalis, présidé par Emmanuel Besnier, a réalisé plus de 28 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Au début du mois, le siège du groupe en Mayenne, ses bureaux à Paris et l’hôtel particulier parisien d’Emmanuel Besnier ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête du parquet national financier (PNF) pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée, portant sur les années 2009-2020.