Grandvillars : après 25 km de poursuite, il fonce dans la voiture de police

« Ils sont à une moyenne de 180 km/h (sur l’autoroute, NDLR). Les policiers constatent que le véhicule zigzague, qu’il dépasse par la droite », poursuit le magistrat. Les policiers se sont engagés dans la course-poursuite avec l’accord de la hiérarchie, relève le magistrat, même s’ils ont déjà identifié le véhicule. « J’ai donné carte blanche aux policiers et aux gendarmes de mener, autant que possible, la chasse aux auteurs de refus d’obtempérer et de rodéos motorisés, pour donner le maximum de chances de pouvoir interpeller en flagrance les auteurs », justifie Paul-Édouard Lallois.

Le conducteur de la Clio sort une vingtaine de kilomètres plus loin, pour prendre la R.N. 1019 en direction de la Suisse. La gendarmerie locale est alors prévenue et vient à la rencontre des véhicules.

Au rond-point de Grandvillars, quelques kilomètres après la sortie d’autoroute, le conducteur aperçoit la gendarmerie arrivant en sens inverse et fait demi-tour. Entre-temps la voiture de police s’est positionnée en travers de la route. Il la percute. « [Le prévenu] a la possibilité de s’arrêter. Pour autant, l’individu va délibérément foncer en direction du véhicule de police », replace le procureur. Le conducteur prend la fuite à travers champ et les forces de l’ordre ne peuvent pas le suivre. Dans la voiture, la police judiciaire retrouve deux bonbonnes de protoxyde d’azote.

Les deux policiers sont « particulièrement choqués » et ont reçu une journée d’incapacité totale de travail (ITT) ; l’un des deux souffre « d’un léger traumatisme crânien ». « C’est un miracle que les policiers ne soient pas plus blessés », indique le procureur, qui estime également que ce refus d’obtempérer aurait pu se terminer « en véritable drame ».