Fusillades à Besançon: le parquet requiert un procès pour quatre suspects

Si le juge d’instruction suit les réquisitions et décide de renvoyer les suspects au tribunal, le procès devrait avoir lieu dans les deux mois. “On note de façon préoccupante une entrée dans la délinquance de plus en plus jeune avec un potentiel tireur âgé de 15 ans et un commanditaire potentiel âgé de 20 ans”, a remarqué le procureur. Pour la seconde fusillade, l’information judiciaire se poursuit sur des faits “d’assassinat”, pour lesquels aucune mise en examen n’a eu lieu à ce stade.