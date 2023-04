Fontaine : opération de blocage devant l’entrepôt Amazon contre la réforme des retraites

Des assemblées citoyennes se sont créées il y a environ deux semaines à Belfort puis à Montbéliard. Elles réunissent une cinquantaine de personnes dans chaque ville, environ. Dans les rangs de cette nouvelle initiative, de nombreux « déçus » de la mobilisation actuelle et de la non-réponse du gouvernement à ces manifestations. Pour autant, ces contestataires de la réforme des retraites ne se positionnent pas en opposition avec l’intersyndicale. La plupart participent à chaque journée de mobilisation depuis le début. « Mais ça ne suffit plus », souffle l’une des manifestantes présentes sur place. « On a envie d’en faire plus, en direction des jeunes, des retraités. Et surtout, créer du mouvement entre deux grèves », explique Romain Rogo, manifestant et membre du parti politique La France insoumise (LFI). Parmi les personnes présentes ce mardi soir, de nombreux visages familiers du cortège belfortain qui s’est détaché de l’intersyndicale jeudi 6 avril (lire notre article).

À quelques mètres du barbecue éteint par la pluie, plusieurs hommes déplacent un pneu ainsi que des palettes. Ils allument un feu pour empêcher les camions d’entrer ou de se garer. Les braises volent haut dans un ciel sombre et nuageux. La quinzaine de gendarmes présents observent la scène. Des voitures sortent de l’entrepôt, les salariés applaudissent. Trois employées prennent le tract : « Merci de faire ça pour nous. Nous, on ne peut pas se permettre de faire comme vous.» Elles haussent les épaules, klaxonnent et s’en vont.

Un peu plus haut, un livreur s’énerve et descend de son camion. Il souhaite se garer sur le parking qui fait face à l’usine pour dormir. Les manifestants lui expliquent pourquoi ils sont là. Pour dénoncer les conditions de travail des salariés et livreurs d’Amazon, exemple-type, selon eux, de pourquoi il n’est pas possible de travailler jusqu’à 64 ans. Le livreur s’emporte : « Vous pensez que c’est facile pour nous de faire grève ? Tout le monde ne peut pas ! ». Il part en marche arrière se garer sur le parking, très énervé.