Euthanasie : les derniers instants de Lydie, Bisontine partie mourir en Belgique

Il fait encore nuit quand Denis Rousseaux et sa femme Marie-Josée arrivent chez Lydie avec un van loué pour l’occasion. Anesthésiste et infirmière retraités, ils aident Lydie dans sa démarche depuis l’été 2023. Coupée de sa famille, Lydie ne compte que sur une poignée d’amis et de bénévoles. Sur les sièges arrières, Lydie se blottit contre Marie-Josée et remonte son plaid encore plein de poils de Lucky, qui a été adopté par une famille la veille de son départ. Une fois la chaise roulante chargée dans le grand coffre, Denis démarre. C’est la première fois qu’ils accompagnent quelqu’un en Belgique. “C’est essentiellement un geste humain, le geste politique vient après coup”, explique Denis Rousseaux, les yeux rivés sur la route.