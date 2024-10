Epona : Florian Bouquet se réserve le droit d’engager des poursuites

Lundi 30 septembre, le Département a pris un arrêté pour retirer l’agrément à l’association Epona, à Fontaine, qui gérait la maison d’enfants à caractère social (Mecs). Des témoignages ont afflué cet été pour dénoncer ce qui s’y passait (lire ici). La structure a été placée sous administration provisoire. Et le 27 septembre, l’administrateur, présent depuis un peu plus de trois semaines dans la structure, a interpellé le Département sur de nouveaux “dysfonctionnements graves”, qui mettent “en danger immédiat la santé, la sécurité, et le bien-être physique et moral des enfants accueillis”.

On déplorait aussi l’absence de cadres sur le site. Selon le Département, cette situation constituait “un péril grave et imminent” et justifiait la cessation définitive. « Il y avait un agrément pour une douzaine d’enfants et on a constaté qu’il y en avait beaucoup plus », s’étonnait Marie-France Céfis, vice-présidente au conseil départemental, en charge notamment de la protection de l’enfance (lire ici).

Les enfants ont été placés provisoirement à la base nautique du Malsaucy. L’autorisation de gestion a été transférée, à compter de ce mercredi 2 octobre, par un second arrêté pris ce lundi 30 septembre, à l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA).