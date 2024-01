Entre RTL et Sochaux, c’est l’amour vache

Maillots floqués à leurs noms dans le dos, l’équipe RTL a animé devant 150 spectateurs son émission en direct de 7 à 9h, en partenariat avec l’Est Républicain. Deux choix étaient possibles pour cette animation : le stade Bonal, ou l’usine de Stellantis. C’est le stade Bonal qui a été choisi pour mettre en exergue l’histoire du club qui a été sauvé cet été. « C’est un conte de fées », répète à plusieurs reprises la journaliste Amandine Bégot, accompagné de Louis Bodin et Philippe Caverivière. Mais l’usine de Stellantis a aussi été mise en avant, avec un passage en direct du journaliste Christophe Bourroux essayant la nouvelle E-3008 (découvrez les prix ici).

Pierre Wantiez, directeur délégué du FCSM, Léna Chatonnay, salariée Sociochaux et membre de la commission communication et du conseil d’administration, ou encore le maire de Sochaux, Albert Matocq-Grabot, ont fait des passages remarqués dans l’émission. “On a réussi à mobiliser suffisamment d’énergie de toutes origines pour que l’impossible se fasse et que le club survive”, a commenté Pierre Wantiez, président délégué du FC Sochaux-Montbéliard au sujet du sauvetage en direct. On a aussi pu retrouver Jean-Claude Plessis par téléphone. RTL a fait la part belle au FCSM et à son histoire, son sauvetage, en mettant en avant tous les acteurs dont les Socios.