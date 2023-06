Entre Belfort et Besançon, dix jours d’entrainement intensif pour 300 militaires

L’un des enseignements de la guerre en Ukraine (lire notre article), c’est le retour du rôle de l’artillerie. On voit l’importance de mener des « feux massifs et brutaux », insiste le lieutenant-colonel, soit en saturant une zone soit en menant des frappes précises. « L’artillerie prend tout son sens », ajoute-t-il. Elle vise à orienter, si ce n’est contraindre, les actions de l’ennemi, à générer de l’attrition et à provoquer des vulnérabilités, par exemple sur sa logistique ou ses capacités de commandement. « On modèle l’ennemi », résume l’officier supérieur. Début 2023, selon les estimations, l’armée ukrainienne tirait 150 000 obus par mois et l’armée russe deux à quatre fois plus.

De cette guerre, d’anciennes pratiques sont aussi réétudiées et réapprises. Royal Black Hawk va donc réinvestir des actions dans la profondeur, qui visent à s’infiltrer, à identifier des cibles à « haute valeur ajoutée » et à les détruire, en recourant à la force aérienne par exemple détaille le lieutenant-colonel Antoine. Depuis la fin de la Guerre froide, les guerres asymétriques, notamment en Afghanistan ou dans la bande sub-saharienne, n’exploitaient peu ou pas ces méthodes militaires.

Cette manœuvre s’inscrit surtout dans un cadre international, avec des militaires étrangers. En Roumanie, les forces françaises sont intégrées à des unités de l’Otan, internationales. Il faut donc apprendre à se connaître et déployer des procédures communes. C’est ce qu’on appelle l’interopérabilité. Une donnée essentielle alors que l’éventualité d’un engagement majeur se ferait inévitablement dans le cadre d’une alliance internationale. Il faut que les procédures et la connaissance des armes soient maîtrisées pour disposer de capacités efficaces. « Nous avons besoin d’un haut niveau d’intégration pour être capable de mener des manœuvres de feu », insiste le lieutenant-colonel Antoine. Et c’est cette intégration que façonne le Royal Black Hawk depuis 10 ans. On se prépare à un conflit d’envergure. Face à un ennemi de force équivalente.