Encore tout le mois de février pour le vaccin contre la grippe

Le préfet du Territoire de Belfort répond à la motion du conseil départemental.
L'ARS invite à se vacciner contre la grippe ou le covid-19 pour limiter la tension sur les hôpitaux. | archives © Le Trois

L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté alerte sur un rebond épidémique et invite à se faire vacciner contre la grippe et contre le covid-19.

L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté invite à rester vigilant face aux virus de l’hiver et rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février.
« Le virus de la grippe continue de circuler activement en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier sous l’effet d’un rebond épidémique observé dans la population jeune, indique l’ARS dans un communiqué. Ce contexte favorise des tensions sur le système de santé régional, qui fait face à une très forte activité depuis plusieurs semaines.
L’ARS rappelle ainsi que la campagne de vaccination contre la grippe et le covid-19 a été prolongée jusqu’au 28 février pour permettre à toutes les personnes éligibles de se faire vacciner. « Cette vaccination est un moyen efficace pour se protéger des formes graves de la maladie, notamment pour les personnes à risque, indique l’ARS. La vaccination contre la grippe est fortement recommandée pour :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus
  • les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques
  • les femmes enceintes
  • les personnes souffrant d’obésité (indice de masse corporelle ≥ 40)
  • l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées
  • les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère

Pour ces publics, la vaccination contre la grippe est prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.
Le vaccin peut être administré par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme. En cas de perte ou d’oubli du bon de prise en charge, celui-ci peut être édité directement par le professionnel de santé. A noter aussi : le vaccin contre le Covid-19 est fourni par le professionnel de santé sans qu’il soit nécessaire de lui présenter un document. Il est pris en charge à 100% pour toute personne dès l’âge de 5 ans.

Les gestes barrière restent d’actualité

L’ARS rappelle par ailleurs que les gestes barrières sont un moyen simple et efficace pour se protéger contre la grippe et plus globalement contre tous les virus de l’hiver (Santé publique France observe une activité élevée liée aux gastro-entérites aiguës en Bourgogne-Franche-Comté) :

  • Porter un masque, systématiquement en présence de symptômes (toux, fièvre, mal de gorge, nez qui coule), et dans les autres lieux très fréquentés et en particulier dans les lieux de soins.
  • Se laver régulièrement les mains et/ou utiliser une solution hydroalcoolique, en particulier après avoir été en contact avec des surfaces partagées (transports en commun, poignées de porte, terminaux de paiement, etc.).
  • Aérer fréquemment les espaces clos, en ouvrant les fenêtres au moins 10 minutes plusieurs fois par jour, pour renouveler l’air et réduire la concentration des virus en suspension.

