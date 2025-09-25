En Franche-Comté, l’Adevam ne baisse pas les armes face aux maladies professionnelles

Mercredi 24 septembre, l’association a tenu son assemblée générale. À sa tête, Jacques Rambur, ancien salarié d’Alstom, continue de porter la voix des victimes. Il a travaillé plus de quarante ans dans l’usine de Belfort, où il a vu des collègues tomber malades à cause de l’amiante. « On faisait des boules de neige avec l’amiante à l’époque. On n’avait pas conscience de la dangerosité », racontait-il déjà l’an dernier (lire ici).

Depuis huit ans, il se bat avec d’autres bénévoles pour aider les victimes à faire reconnaître leurs maladies professionnelles. L’association les aide à remplir les formulaires, à réunir les preuves, puis les accompagne devant la justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.