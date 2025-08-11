Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.
Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l’année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.

En un mois et demi, la Bourgogne-Franche-Comté a déjà connu plus du double de noyades que sur l’ensemble de l’été dernier. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 18 accidents ont été recensés, dont 7 suivis de décès. En 2024, « 8, au total, avaient été enregistrées, dont 1 suivie de décès », précise l’Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué diffusé lundi.

Au niveau national, « plus de 700 noyades ont été enregistrées en France » depuis le début du mois de juin, « un chiffre en augmentation de 50 % par rapport à 2024 ». Près de 30 % de ces noyades ont été mortelles.

L’ARS souligne que « les régions du sud et les régions côtières enregistrent le plus lourd bilan », mais que la Bourgogne-Franche-Comté, avec ses nombreux lacs et points d’eau, « n’échappe pas à la forte hausse enregistrée par Santé publique France ».

À lire également –  Face au risque accru de noyades, les piscines du nord Franche-Comté se mobilisent

Les conseils de l'ARS

Pour réduire les risques, l’agence recommande de « s’informer sur les zones de baignade pour savoir si elles sont surveillées, interdites ou dangereuses » et de « préférer les zones surveillées où l’intervention des équipes de secours est plus rapide ».

La surveillance des enfants doit être « active et permanente » : « ne jamais les quitter des yeux quand ils jouent au bord de l’eau », « se baigner avec les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans l’eau » et « désigner un seul adulte par enfant pour la surveillance pendant la baignade ». L’ARS souligne aussi l’importance de familiariser les plus jeunes avec l’eau dès le plus jeune âge, via des activités comme « bébé nageur » jusqu’à 3 ans, « aisance aquatique » entre 4 et 6 ans, et apprentissage de la nage à partir de 6 ans.

Pour les adultes, les conseils portent sur le respect « des consignes de sécurité et des interdictions de baignade », la vigilance sur « les conditions météorologiques », et la nécessité de « reporter sa baignade en cas de trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons…) ».

 L’ARS insiste également sur l’importance « d’éviter toute consommation d’alcool avant de se baigner », de « prévenir un proche » et « d’entrer dans l’eau progressivement en mouillant sa tête, sa nuque et son ventre pour éviter les chocs thermiques », notamment lorsque la différence de température entre l’air et l’eau est importante.

Le festival No Logo pose ses valises à Ornans. | ©No Logo, La Fabrica

Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

Pour sa dernière édition aux Forges de Fraisans, le No Logo Festival a fait le plein : 53 000 festivaliers, trois jours complets et un soleil radieux. Après douze ans passés sur ce site, l’événement prend un nouveau virage et déménage en 2026 à Ornans, dans le Doubs.
La plage du Malsaucy, à Évette-Salbert, dans le Territoire de Belfort. |©CC BY-SA 4.0

Canicule : deux départements de Franche-Comté en alerte orange

Le Doubs et le Jura sont désormais en vigilance orange canicule. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône devraient passer en vigilance orange également d'ici mardi 12 août. La vague de chaleur, partie du Sud-Ouest, va maintenir des températures supérieures à 30°C en Franche-Comté au moins jusqu’au 15 août.
Guillaume Combette est le chef d’atelier de la Recyclerie des Forges, à Audincourt. | ©Thibault Quartier

M-Power, un projet d’atelier de reconditionnement de batteries

La Recyclerie des Forges, à Audincourt, anime un projet avec le Crunch Lab, pour concevoir un atelier de reconditionnement des batteries de vélos à assistance électrique et de trottinettes.

