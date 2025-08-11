En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

En un mois et demi, la Bourgogne-Franche-Comté a déjà connu plus du double de noyades que sur l’ensemble de l’été dernier. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 18 accidents ont été recensés, dont 7 suivis de décès. En 2024, « 8, au total, avaient été enregistrées, dont 1 suivie de décès », précise l’Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué diffusé lundi.

Au niveau national, « plus de 700 noyades ont été enregistrées en France » depuis le début du mois de juin, « un chiffre en augmentation de 50 % par rapport à 2024 ». Près de 30 % de ces noyades ont été mortelles.

L’ARS souligne que « les régions du sud et les régions côtières enregistrent le plus lourd bilan », mais que la Bourgogne-Franche-Comté, avec ses nombreux lacs et points d’eau, « n’échappe pas à la forte hausse enregistrée par Santé publique France ».