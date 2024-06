Face au risque accru de noyades, les piscines du nord Franche-Comté se mobilisent

« Entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, 1 336 noyades ont été recensées en France dont 361 décès », observe Santé publique France dans un bilan de la surveillance épidémiologique de noyade en 2023. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de noyades est en nette augmentation. En 2021, le nombre de noyades par an était de 29. En 2023, il était de 46. Ce constat est d’autant plus préoccupant que la part de noyade des enfants est conséquente. « Chaque été, les enfants de moins de six ans représentent le quart des noyades accidentelles », sur le plan national déclare le ministère du travail, de la santé et des solidarités dans un communiqué de presse datant de mai 2023.

Afin d’assurer la sécurité des plus jeunes pour la saison estivale qui arrive, les piscines mettent en place de nombreux dispositifs dans le nord Franche-Comté. L’objectif : que les enfants appréhendent le plus tôt le milieu aquatique. À partir de 3 mois, les enfants peuvent assister à des séances de bébés nageurs, puis, à partir de 4 ans, participer à l’aisance aquatique (4 à 7 ans).