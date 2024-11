Des pavés en mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale dans le Territoire de Belfort

Un pavé. Un nom. Une histoire. Pour la première fois, cinq Stolpersteine® seront posés dans le sol du Territoire de Belfort à Cravanche, Giromagny et Belfort. Ils évoquent l’histoire de résistants, de déportés politiques ou de personnes de confessions juives déportées en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains y sont morts. D’autres en sont revenus.

Les Stolpersteine® sont des pavés de la mémoire, avec une plaque en laiton, gravée. C’est un mot allemand qui signifie « pierre d’achoppement » ou « pierre sur laquelle on trébuche ». Évidemment, on ne peut pas insérer dans le sol un pavé qui risquerait de faire tomber les passants. L’image est ici plus symbolique. Ces pavés, qui s’apparentent à « des pavés parisiens », image Jean-Pierre Borgo, président-délégué de l’union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus du Territoire de Belfort, évoque « une mémoire qui nous fait trébucher », explique-t-il. Avec ces pavés, « on pose pour l’éternité », explique Jean-Pierre Borgo pour marquer la portée du message. On inscrit dans la pierre une histoire. C’est une reconnaissance. Une marque de respect liste-t-il.

En France, les premiers pavés de la mémoire ont été installés en 2013, en Vendée, indique le réseau français des Stolpersteine®. Mais l’initiative est née en Allemagne, au début des années 1990, sous l’impulsion de Gunter Demnig. « C’est un fils de SS qui ne s’est jamais repenti », replace Jean-Marie Borgo. Il pose le premier pavé en 1992, de manière illégale, devant la mairie de Cologne. C’était « un pavé avec l’ordre de déportation de Himmler concernant les tsiganes, gravé sur une plaquette de laiton qui le recouvre », raconte le réseau. En 1995, il en pose un second, puis 51 à Berlin, encore de manière illégale. La première pose officielle, relate le réseau Stolpersteine®, est faite en 1997 à Sankt-Georgen, près de Salzbourg. Depuis, plus de 100 000 pavés ont été posés en Allemagne et dans 25 autres pays européens. « [Les pavés] sont considérés comme le plus grand mémorial décentralisé du monde », indique Stolpersteine® France. Le président du réseau, Christophe Woehrle, sera présent à Belfort pour la pose des pavés.