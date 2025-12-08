De plus en plus de logements vacants en Bourgogne-Franche-Comté

Selon l’étude de l’Insee, la région Bourgogne-Franche-Comté est une de celles où il y a le plus de logements vacants : seule la région Auvergne-Rhône-Alpes la devance dans ce classement. Il existe cependant de très fortes disparités dans la région.

L’Insee a classé les communautés de communes en cinq catégories différentes (voir carte) dans le nord Franche-Comté, deux types de zones cohabitent. D’une part, les « Territoires ruraux sous faible influence, stables démographiquement, avec un parc individuel privé sous-occupé » : le nord et le sud Territoire de Belfort, l’est de la Haute-Saône ; d’autre part, les « territoires urbains sans croissance démographique avec un parc collectif et privé important », à savoir l’agglomération de Belfort, et le pays de Montbéliard. Dijon et Besançon sont en revanche classifiés comme zones attractives, ainsi que les zones frontalières du haut Doubs et du Jura ou encore Macon.

En fait, une très forte disparité existe entre les territoire ruraux, à l’ouest de la Bourgogne et en Haute-Saône et les territoires urbains. L’étude constate également que les programmes de démolition ne suffisent pas à eux seuls à compenser les pertes démographiques.

La vacance de logements est particulièrement forte dans les communautés de communes où le parc immobilier est ancien et où les prix de l’immobilier sont bas : les prix bas s’expliquent à la fois par la faible demande et par le coût des travaux nécessaires pour réhabiliter cet habitat ancien, notamment en termes énergétiques. La vente à des ménages modestes fait craindre une vulnérabilité énergétique, en raison de leur incapacité financière à engager des travaux.

A l’inverse, dans les zones urbaines ou dans la région frontalière de la Suisse, les prix sont plus élevés et l’acquisition de logements nécessite soit de plus hauts revenus, soit des prês ur une durée plus longue. Parallèlement, les loyers sont plus élevés et donc l’accès au logement par des familles modestes est plus difficile pour les ménages modestes dans le parc privé.

Quant au parc social, relève l’étude, il se concentre dans les communes urbaines, notamment dans les grandes agglomérations où des obligations légales s’appliquent.