Danjoutin entame le chantier d’un terrain de football synthétique

Le terrain va servir à l’Asdam. Mais pas que. Il va aussi « bénéficier aux écoles et au club de l’âge d’or, qui propose du football en marchant », énumère Emmanuel Formet. Le terrain synthétique démocratise le recours au terrain de foot. Ce terrain n’a pas de trous et permet aux seniors de jouer sans risquer de se blesser. Les pompiers ou les policiers, qui utilisent le gymnase une fois par semaine, pourront aussi l’utiliser.

L’énorme avantage d’un terrain synthétique, c’est son taux d’utilisation. « On l’utilise beaucoup plus d’heures, explique Emmanuel Formet. Même s’il pleut, on peut l’utiliser sans l’abîmer. » il n’est, ainsi, pas simplement réserver aux matchs de l’équipe fanion, le week-end. Et tout le monde peut l’utiliser, à l’instar d’un gymnase. « C’est l’équivalent de six à huit terrains en heures utilisées, si tu ne veux pas abîmer le terrain en herbe », compare Emmanuel Formet. Autre avantage : il n’y a plus d’arrosage l’été pour essayer de préserver le gazon. La commune a acquis un tracteur éclectique pour l’entretien des billes en liège, qu’il faut remettre une fois par mois.

Le reste à charge pour la commune, après récupération de la TVA, sera de 276 000 euros ; un prêt est à l’étude. Le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 3,4 millions d’euros cette année ; l’investissement s’élève à 2 millions d’euros. « Depuis 2020, et en comptant 2025, nous avons investi 9 millions d’euros », insiste Emmanuel Formet ; une manière indirecte de contrer les arguments de ceux qui estiment que rien n’est fait à Danjoutin (lire notre article).

L’autre terrain, sur lequel les équipes s’entrainaient, va être supprimé. Les réflexions sont en cours pour le futur aménagement.