Comment se rendre sereinement aux Eurockéennes ?

C’est l’option la plus écologique et souvent la plus agréable. La piste cyclable François-Mitterrand relie directement Belfort au site du festival. Un parking à vélos gratuit et sécurisé vous attend près de l’entrée. Il sera accessible du jeudi au lundi matin. L’association Unis Vers Selle sera présente pour assurer réparations légères, réglages ou prêt d’équipements. Attention, la piste n’est pas éclairée : prévoyez lumières et gilet réfléchissant si vous rentrez de nuit.