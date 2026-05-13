Colonel Duchemin : « Nos Gaillards sont prêts »

« L’enjeu principal est de préparer la France à une guerre de haute intensité », replace ainsi le colonel Franck Duchemin, chef de corps du 35e régiment d’infanterie (lire notre article). 500 Gaillards, le surnom des militaires du 35, ont été déployés sur l’exercice, soit la moitié du régiment. Ce dernier était intégré à la 7e brigade blindée, la force engagée dans l’affrontement. La brigade faisait face à un ennemi équivalent, qui s’apparentait à la Russie ; il était « joué » par la 27e brigade d’infanterie de montagne.

Les Gaillards composaient la majeur partie d’un bataillon de 700 hommes, en compagnie de sapeurs du 3e régiment du génie de Charleville-Mézière d’artilleurs du 68e régiment d’artillerie d’Afrique. Le 35e régiment d’infanterie a notamment fourni à l’exercice une compagnie de VBCI (véhicule blindé du combat d’infanterie), l’outil principal du régiment, affichant une trentaine de tonnes sur la balance ; c’est un véhicule blindé permettant à cette infanterie mécanisée d’avancer.

Pendant deux semaines, les Gaillards ont progressé dans un champ de bataille menant de l’Yonne à la Champagne. « Nous avons collé au plus près des conflits contemporains », détaille l’officier supérieur, très satisfait de la manœuvre. « Je pense que nos Gaillards sont prêts », assure le colonel Franck Duchemin.

Les militaires s’entraînent tout au long de l’année au régiment, notamment sur leurs compétences métiers. Ils travaillent également dans des centres dédiés pour se perfectionner à certains combats. À Belfort, les militaires disposent « d’infrastructures opérationnelles de qualité », rappelle le colonel : parcours d’audace ; zones de manœuvre ; champs de tir. Le tout, à proximité de la caserne. Avec Orion, les soldats sortent de leurs zones de confort. « On se confronte à la réalité de l’engagement sur le terrain, où il y a des villes et des villages », indique Franck Duchemin. On n’est pas enfermé dans un camp. « C’est vivant. Le relief est très différent », ajoute-t-il. Cela n’a rien à voir d’évoluer dans une zone boisée, comme la Bourgogne, par rapport à des régions de plaines comme la Champagne où il est impossible de se dissimuler.