Belfort : le colonel Franck Duchemin, nouveau chef de corps du 35e RI

Lors de la sa prise de poste, en 2023, le régiment était « particulièrement touché par le phénomène de sous-recrutement », replace-t-il. Aujourd’hui, « nous sommes bien alignés sur les effectifs », apprécie-t-il. Le régiment a notamment profité des séquences liées aux commémorations de la Libération « pour être présents et nous montrer ». Localement, mais aussi dans toute la Bourgogne-Franche-Comté et le sud Alsace ; l’histoire du régiment est liée aux maquis de Bourgogne et à la libération du sud Alsace ce qui étend sa sphère d’influence.

En 2024, le régiment a recruté 237 personnes, dont 40 directement, grâce à la cellule mise en place dans le régiment. Une nouveauté qui permet de « compléter les angles morts » du recrutement, assuré à l’échelle nationale. Il a aussi porté une volonté nationale de « faire entrer la jeunesse dans la caserne ». Sur de courtes périodes ou pour des découvertes.

Ces séquences mémorielles ont également permis de « réactiver l’ADN » du régiment. Ce dernier a été recréé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir des effectifs des forces françaises de l’intérieur (FFI) des maquis de Bourgogne. Son histoire est celle de soldats professionnels, d’appelés, lors des grands conflits, mais aussi de résistants. « Un Gaillard (surnom des militaires du 35e RI, NDLR) est là pour défendre son pays, qu’il soit professionnel, volontaire ou réserviste, relève le colonel Philippe Le Duc, qui souhaite justement effacer ces différences que l’on pouvait avoir entre les différentes formes d’engagement. Il n’y a qu’un Gaillard à la fin. »