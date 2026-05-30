Circulation perturbée en direction du Ballon d’Alsace

Du 8 au 11 juin, se rendre en voiture au Ballon d’Alsace sera plus compliqué que d’habitude (lire notre article). Et pour cause, la route départementale 465 à Lepuix Malvaux sera en travaux. Un système de circulation alternée sera mis en place. L’objectif des travaux ? Améliorer la qualité de la route et garantir la sécurité des usagers.
Coût de l’opération 85 000 euros
Pour cela, les 897 mètres linéaires, soit une surface de 6 276 mètres carrés, de la section concernée seront réaménagés. Une première étape sera consacrée au rabotage de la voie. Dans un second temps, un nouveau revêtement verra le jour. Coût total de l’opération : 85 000 euros, toutes taxes comprises. En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés.
En mars 2023, des travaux similaires avaient déjà été effectués sur la même route départementale. Les travaux de cette année auront lieu dans la continuité de ce qui a déjà été refait.