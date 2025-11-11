Cérémonie du 11-Novembre : Mansour, 12 ans, jeune porte-drapeau à Belfort

Pour ces jeunes de l’Unadif, pas de formation particulière. Dans le Territoire de Belfort, il n’existe pas d’école de porte-drapeau. Ce qui compte est surtout l’entraide entre les plus jeunes et les anciens. « Il faut tenir le drapeau, le descendre, quand il y a des sonneries et le remonter », liste Jean-Pierre Borgo, président délégué de l’organisme.

Face à la corpulence des enfants, tout l’équipement des porte-drapeaux a été repensé. Alors que l’ensemble pèse six kilos chez les adultes, pour les enfants, il est allégé pour ne pas dépasser les trois kilos. « Pour les deux plus petits, ce sont des drapeaux de 60 sur 60 centimètres que l’on a fait faire en 2013 par une entreprise 100 % française », explique Jean-Pierre Borgo. Le mat est allégé, les drapeaux ne sont pas brodés, mais sérigraphiés, et la toile utilisée est moins lourde. Pour les jeunes de 12 ans, le même type de processus est suivi, mais cette fois-ci, les drapeaux font un mètre sur un mètre. Le président délégué l’admet, à l’époque et même aujourd’hui, ce genre de commande n’est pas monnaie courante.

C’est pourtant nécessaire pour le bien-être des jeunes porte-drapeaux. « Il est impératif de trouver un bon équilibre pour ne pas se faire mal ou faire un malaise », souligne Mansour. Grâce à ses cours de musique, le jeune homme a trouvé ses propres techniques pour assurer son confort : une bonne posture alliée à une gestion de sa respiration et de légères pauses.