PUB

Cérémonie du 11-Novembre : Mansour, 12 ans, jeune porte-drapeau à Belfort

Quatre jeunes porte-drapeaux et des membres de l'Unadif portent un drapeau français.
Mansour fait partie des jeunes portes-drapeaux participant au cérémonies du 11 novembre. | ©Le Trois – Jean-Pierre Borgo

Alors que les cérémonies du 11-Novembre se déroulent dans le Territoire de Belfort, des jeunes porte-drapeaux prennent place dans les rangs. L’Union nationale des déportés, internés et familles de disparus (Unadif) accompagne ces jeunes relayeurs de mémoire, dont Mansour.

« L’amour pour tous, la haine pour personne », voici le leitmotiv de Mansour, douze ans, jeune porte-drapeau. Citation qu’il reprend au philosophe indien Mirza Nasir Ahmad. En 4e au collège Vauban de Belfort, Mansour fait partie de ces jeunes qui ont décidé de devenir porte-drapeau. Ce 11-Novembre, il tiendra fièrement le drapeau tricolore au square du Souvenir de Belfort. 

Mansour est membre de la branche Jeunesse et Relayeurs de l’Union nationale des déportés, internés et familles de disparus (Unadif). Cet organisme compte actuellement quatre jeunes porte-drapeaux, et deux nouveaux devraient rejoindre le groupe. Pour les cérémonies du 11-Novembre, ces jeunes, âgés entre huit et douze ans, seront répartis entre Belfort, Cravanche et Delle.

Mansour, porte-drapeau depuis un an et demi

Pour Mansour, tout commence en 2023, lors de la victoire de sa sœur à un concours d’éloquence. Il fait alors la rencontre de Jean-Pierre Borgo, président délégué de l’Unadif. « Il a remarqué ma fascination pour les porte-drapeaux », se remémore le jeune homme. Mansour se lance alors dans l’aventure. 

Le jeune homme l’admet: dans son cercle d’amis, peu souhaitent devenir porte-drapeaux. Le vent, le froid et les horaires matinaux sont autant d’éléments dissuasifs. Mais Mansour retient un aspect positif : la fierté de porter le drapeau. « Être porte-drapeau, cela s’accompagne d’une grande fierté et une adhérence totale aux valeurs de la République », explique le jeune homme. Il souligne également l’importance du devoir de mémoire. « Nous ne devons pas oublier les sacrifices de nos anciens ». 

Un équipement adapté

Pour ces jeunes de l’Unadif, pas de formation particulière. Dans le Territoire de Belfort, il n’existe pas d’école de porte-drapeau. Ce qui compte est surtout l’entraide entre les plus jeunes et les anciens. « Il faut tenir le drapeau, le descendre, quand il y a des sonneries et le remonter », liste Jean-Pierre Borgo, président délégué de l’organisme. 

Face à la corpulence des enfants, tout l’équipement des porte-drapeaux a été repensé. Alors que l’ensemble pèse six kilos chez les adultes, pour les enfants, il est allégé pour ne pas dépasser les trois kilos. « Pour les deux plus petits, ce sont des drapeaux de 60 sur 60 centimètres que l’on a fait faire en 2013 par une entreprise 100 % française », explique Jean-Pierre Borgo. Le mat est allégé, les drapeaux ne sont pas brodés, mais sérigraphiés, et la toile utilisée est moins lourde. Pour les jeunes de 12 ans, le même type de processus est suivi, mais cette fois-ci, les drapeaux font un mètre sur un mètre. Le président délégué l’admet, à l’époque et même aujourd’hui, ce genre de commande n’est pas monnaie courante.

C’est pourtant nécessaire pour le bien-être des jeunes porte-drapeaux. « Il est impératif de trouver un bon équilibre pour ne pas se faire mal ou faire un malaise », souligne Mansour. Grâce à ses cours de musique, le jeune homme a trouvé ses propres techniques pour assurer son confort : une bonne posture alliée à une gestion de sa respiration et de légères pauses. 

L’Unadif et la jeunesse

Pour la branche jeunesse de l’Unadif, Jeunesse et Relayeurs créée en 2013, attirer les jeunes n’est pas compliqué. « Il faut les laisser libres de leurs actes et ne pas les forcer à faire une chose qu’ils n’ont pas envie de faire », assure Jean-Pierre Borgo. Pour lui, attirer les jeunes dans le devoir de mémoire, c’est aussi s’adapter à cette nouvelle génération.  

« C’est à eux de relayer la parole des anciens. Les déportés, il y en a plus », ajoute-t-il. D’ailleurs, au sein de l’Unadif, la moyenne d’âge est de seulement 42 ans. À l’image de sa présidente, Louane Grennepois, nommée à 21 ans.

Nos derniers articles

Le fronton de la Banque de France à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Bourgogne-Franche-Comté : les chiffres à retenir de l’étude de conjoncture de la Banque de France

La Banque de France a livré son étude sur la situation économique menée auprès de presque 8000 entreprises de la région. Evolution du chiffre d’affaires, prévisions d’investissement ou défaillances d’entreprise : voici quelques indicateurs à retenir.
Mardi 18 mars 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, est en déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116

BA 116 de Luxeuil : comment les entreprises locales pourront-elles bénéficier de la rénovation ?

C’était une première mercredi soir à la base aérienne de Luxeuil – Saint-Sauveur : au moins 250 entreprises de la région ont répondu à l’invitation lancée par l’armée et la CCI de Haute-Saône. Il faut dire que le thème de la soirée était alléchant pour les dirigeants d’entreprises : « La transformation de la BA116, quelles opportunités ? ».
Hervé Castéran a passé 22 ans aux Eurockéennes.

Hervé Casteran : « Aux Eurocks, les relations humaines sont plus fortes »

Le responsable de la communication des Eurockéennes, Hervé Castéran, quitte le festival, après 22 ans de service. Une page se tourne. Une autre s’ouvre, en Suisse, du côté de La Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse 2027.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC