Carte scolaire : « La baisse démographique continuera d’avoir des conséquences dans le Territoire de Belfort »

Pour autant, la Dasen affirme qu’il y a un niveau satisfaisant de professeurs devant les élèves. Elle se fonde sur l’indicateur P/E. Il s’agit du nombre de professeurs pour 100 élèves. Au national national, il est de 6,00. Pour l’académie de Besançon, en 2023, il est de 6,16. Pour le Territoire de Belfort, il est de 6,24.

Concernant le nombre d’élèves par classe dans le département, il est plus favorable en 2024 qu’il n’a pu l’être en 2021 et 2022. Il est de 20,51 en 2021, de 20,48 en 2022, en 2023 il était de 20,36. Il est légèrement moins favorable cette année. « Nous sommes beaucoup plus encadrés qu’au national », continue la directrice académique.

Cet indicateur donné, elle poursuit sur les priorités pour la rentrée : le dédoublement ds classes de grande section en éducation prioritaire. « Cela fait deux ans que c’est le cas, mais nous allons continuer. » La progression de la scolarisation en très petite section des enfants de deux ans dans les quartiers prioritaires. « Il existe aujourd’hui 13 dispositifs, dont neuf à Belfort, deux à Delle, un à Beaucourt et un à Offemont », complète-t-elle. Ainsi que la mise en place du déploiement Territoire éducatif rural.