« Bumi Bersama » : le documentaire de six jeunes belfortains partis en périple en Indonésie

Le 16 octobre 2025, c’est le grand départ pour le groupe. Le programme est bien défini : dix jours à Simalop et cinq jours à Bajou. « On avait deux missions. Il y avait la rénovation de la maison de la nature à Sumatra et la reconstruction d’un pont à Bajou pour permettre aux enfants d’aller à l’école », liste Kym, 18 ans.

Les jeunes posent leurs valises en plein milieu d’un village local. « On a mis 6 heures de voiture pour atteindre le campement. C’était vraiment au cœur de la jungle », précise Lucas Vanitou. Via les photos, les jeunes montrent leurs habitations. Des cabanes avec des matelas au sol. « Au début, je me suis dit que c’était trop bien. Mais, après quand tu dors et qu’il y a les geckos qui te crient dessus, c’est moins cool », rigole Lina, 18 ans. Sur place, pas de frigo, pas de cuisine et pas de connexion internet. « Moi qui suis accro à mon téléphone, je pensais trop que j’allais galérer. Mais au final ça a été », compléte-t-elle.

Sur place, chaque personne était en binôme avec un jeune indonésien. L’objectif : rénover la maison de la nature par deux. Mais problème, aucun ne parlait très bien anglais. « Tu as parlé plus en langue des signes », lance Lina à Célia.