Belfort : Objectif Égalité jugée trop politique pour être au forum des asso

L’association Objectif Égalité ne participera pas à la 3e édition du forum des associations de Belfort, ce samedi 27 septembre. Elle est exclue par la municipalité. « Par un courrier empreint d’une froideur et d’un mépris inouïs, la Ville de Belfort a refusé notre participation, affirmant à tort qu’Objectif Égalité serait une « association politisée » », regrette l’association, dans un communiqué de presse. Un communiqué signé de la présidente, Samia Sissaoui.
Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, assume cette décision. « Le forum est apolitique », souligne-t-il. Objectif Égalité est « une association politique et politisée », estime le maire. Elle est née en 2019 et intervient dans les quartiers de Belfort. Damien Meslot cible surtout le fondateur de l’association, Lucas Vanitou. Celui-ci avait notamment réclamé les frais de mandat du maire (lire notre article). Selon le maire, il vient de réitérer, avec ses frais de mandat du Grand Belfort. « Je lui donnerai, il verra que je suis très loin des dépenses de Madame Hidalgo (maire de Paris, NDLR) », moque-t-il.
Un premier recours rejeté
L’association a engagé un recours au tribunal administratif contre ce qu’elle juge être « une injustice ». Le juge des référés n’a pas reconnu « l’urgence pour suspendre la décision », regrette le communiqué. L’association ne pourra donc pas participer au forum. « Le Tribunal a rejeté leur requête », confirme Damien Meslot. « Mais cela ne préjuge en rien de la légalité de la décision, qui sera examinée sur le fond en 2026 », replace la présidente de l’association, qui assure qu’elle ira au bout de la procédure.
L’association œuvre dans le champ de l’éducation populaire. Elle est « apolitique », assure le communiqué de presse. Elle est agréée Jeunesse et Éducation Populaire et financée par des partenaires institutionnels (État, Région, FONJEP, fondations…). « Nos actions solidaires, éducatives, culturelles et environnementales sont ouvertes à toutes et tous, dans le seul but de servir l’intérêt général et de renforcer le lien social », assure encore la présidente.
L’association dénonce un traitement défavorable de l’association par la mairie. « Nous avons déjà rencontré des difficultés d’accès aux salles municipales et des refus d’occupation du domaine public », pointe-t-elle du doigt. D’ajouter : « Depuis mon élection à la présidence, j’ai eu à cœur de renouer avec la Ville. J’ai officiellement demandé à rencontrer Monsieur le Maire. » Pour l’instant, cela ne s’est pas encore fait.