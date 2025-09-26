PUB

Belfort : Objectif Égalité jugée trop politique pour être au forum des asso

Billy, la mascotte de l'association Objectif Égalité.
La Ville de Belfort interdit à l'association Objectif Égalité de participer au forum des associations. | ©Instagram d'Objectif Égalité

La Ville de Belfort interdit à l’association d’éducation populaire Objectif Égalité de participer au forum des associations, ce samedi 27 septembre. Le recours en référé de l’association, au tribunal administratif, a été rejeté. Cela sera jugé sur le fond en 2026. Damien Meslot assume d’exclure une association « politisée »

L’association Objectif Égalité ne participera pas à la 3e édition du forum des associations de Belfort, ce samedi 27 septembre. Elle est exclue par la municipalité. « Par un courrier empreint d’une froideur et d’un mépris inouïs, la Ville de Belfort a refusé notre participation, affirmant à tort qu’Objectif Égalité serait une « association politisée » », regrette l’association, dans un communiqué de presse. Un communiqué signé de la présidente, Samia Sissaoui.

Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, assume cette décision. « Le forum est apolitique », souligne-t-il. Objectif Égalité est « une association politique et politisée », estime le maire. Elle est née en 2019 et intervient dans les quartiers de Belfort. Damien Meslot cible surtout le fondateur de l’association, Lucas Vanitou. Celui-ci avait notamment réclamé les frais de mandat du maire (lire notre article). Selon le maire, il vient de réitérer, avec ses frais de mandat du Grand Belfort. « Je lui donnerai, il verra que je suis très loin des dépenses de Madame Hidalgo (maire de Paris, NDLR) », moque-t-il.

Un premier recours rejeté

L’association a engagé un recours au tribunal administratif contre ce qu’elle juge être « une injustice ». Le juge des référés n’a pas reconnu « l’urgence pour suspendre la décision », regrette le communiqué. L’association ne pourra donc pas participer au forum. « Le Tribunal a rejeté leur requête », confirme Damien Meslot. « Mais cela ne préjuge en rien de la légalité de la décision, qui sera examinée sur le fond en 2026 », replace la présidente de l’association, qui assure qu’elle ira au bout de la procédure.

L’association œuvre dans le champ de l’éducation populaire. Elle est « apolitique », assure le communiqué de presse. Elle est agréée Jeunesse et Éducation Populaire et financée par des partenaires institutionnels (État, Région, FONJEP, fondations…). « Nos actions solidaires, éducatives, culturelles et environnementales sont ouvertes à toutes et tous, dans le seul but de servir l’intérêt général et de renforcer le lien social », assure encore la présidente. 

L’association dénonce un traitement défavorable de l’association par la mairie. « Nous avons déjà rencontré des difficultés d’accès aux salles municipales et des refus d’occupation du domaine public », pointe-t-elle du doigt.  D’ajouter : « Depuis mon élection à la présidence, j’ai eu à cœur de renouer avec la Ville. J’ai officiellement demandé à rencontrer Monsieur le Maire. » Pour l’instant, cela ne s’est pas encore fait.

Nos derniers articles

Le départ de la TransTerritoire a toujours lieu au Techn'hom à Belfort | © Le Trois archives P.-Y.R.

Les inscriptions pour la TransTerritoire sont ouvertes

La TransTerritoire revient le dimanche 5 octobre. Pour cette édition 2025, le parcours le plus sportif disparait. Quatre parcours seront donc proposés : 20, 30, 45 et 60 kilomètres.
La piscine de Porrentruy en Suisse a restreint l'accès à ses résidents, à l'été 2025.

Porrentruy : les Français définitivement privés de piscine ?

Les autorités de Porrentruy avaient restreint l’accès à la piscine de plein air, cet été, aux seuls ressortissants suisses. Excluant les étrangers. Une décision motivée par de nombreuses incivilités. Les abonnements ont grimpé dans la population ajoulote. Une crainte existe en France que la décision soit poursuivie en 2026. Le sénateur Cédric Perrin veut rencontrer les autorités pour en discuter.
Rentree college de Giromagy 2021 (CD90 - JF Lami)

2 120 000 euros pour les collèges du Territoire de Belfort

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a adopté à l’unanimité ce jeudi 25 septembre le montant de la dotation de fonctionnement pour les collèges du département.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC