Belfort : Objectif Égalité jugée trop politique pour être au forum des asso

L’association a engagé un recours au tribunal administratif contre ce qu’elle juge être « une injustice ». Le juge des référés n’a pas reconnu « l’urgence pour suspendre la décision », regrette le communiqué. L’association ne pourra donc pas participer au forum. « Le Tribunal a rejeté leur requête », confirme Damien Meslot. « Mais cela ne préjuge en rien de la légalité de la décision, qui sera examinée sur le fond en 2026 », replace la présidente de l’association, qui assure qu’elle ira au bout de la procédure.

L’association œuvre dans le champ de l’éducation populaire. Elle est « apolitique », assure le communiqué de presse. Elle est agréée Jeunesse et Éducation Populaire et financée par des partenaires institutionnels (État, Région, FONJEP, fondations…). « Nos actions solidaires, éducatives, culturelles et environnementales sont ouvertes à toutes et tous, dans le seul but de servir l’intérêt général et de renforcer le lien social », assure encore la présidente.

L’association dénonce un traitement défavorable de l’association par la mairie. « Nous avons déjà rencontré des difficultés d’accès aux salles municipales et des refus d’occupation du domaine public », pointe-t-elle du doigt. D’ajouter : « Depuis mon élection à la présidence, j’ai eu à cœur de renouer avec la Ville. J’ai officiellement demandé à rencontrer Monsieur le Maire. » Pour l’instant, cela ne s’est pas encore fait.