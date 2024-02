Belfort : Damien Meslot sur la défensive sur ses frais de mandat

La démarche n’a pas vraiment plu. En tout cas, le maire a voulu se réapproprier l’histoire avant que le jeune homme ne puisse communiquer sur ce qu’il pourra lire dans la tonne de paperasses envoyée cette semaine « avec accusé de réception », détaille Damien Meslot. Le maire voit derrière cette demande une démarche « d’opposition du groupe La France Insoumise ». Il se base d’ailleurs sur des « likes » Facebook. Notamment celui de l’attaché parlementaire de Florian Chauche, député La France Insoumise dans le Territoire de Belfort, ce qui prouverait, selon lui, que ces derniers soient de mèches. « Quand l’opposition est réduite à ça, c’est qu’il y a peu de critique sur le fond du mandat », affirme le maire de Belfort. Pourtant, Lucas Vanitou affirme ne pas appartenir à ce parti. Il revendique d’ailleurs une démarche à la marge des partis politiques d’opposition.

Dans cette conférence de presse, l’on apprend les montants des notes de frais de Damien Meslot sur les dix dernières années….. mais aussi celles de son prédécesseur, Étienne Butzbach, sur les sept années précédentes. « C’est important les comparaisons », glisse-t-il, le sourire en coin. C’est ainsi que l’on apprend que Damien Meslot en dix ans a dépensé 42 364 euros dont 21 764,50 euros de frais de déplacement et 20 599,50 euros de frais de restauration. « Je n’ai pas eu de frais de véhicules particuliers, je n’ai pas de chauffeur, je roule avec ma propre voiture », explique-t-il. « Je fais très attention aux deniers publics », poursuit le premier édile.

Pour son prédécesseur, il est formel. Après vérification des documents, il aurait dépensé 713 737 euros en 7 ans, dont plus de 500 000 euros de frais de chauffeur et plus de 95 000 euros en frais de véhicules. « Je me suis permis de calculer sur 10 ans, cela aura fait 1 019 624,29 euros. Avec moi, les frais ont diminué de 95%. » En 2014, lors de la campagne municipale, il avait critiqué vertement les frais de mandat de son prédécesseur. Dans l’opposition, on pointe déjà du doigt le périmètre des notes de frais et on relève, par ailleurs, l’inflation des collaborateurs de cabinet entre le mandat d’Étienne Butzbach et celui de Damien Meslot.



« L’arroseur a été arrosé. Je réplique quand on m’attaque. Je n’ai pas l’intention de laisser salir mon image », pique enfin Damien Meslot. « Je ne doute pas qu’il sera méprisant, étant donné son passif », prédisait Lucas Vanitou, par téléphone, en amont de cette prise de parole du maire. Mais aussi très satisfait que cette demande provoque une conférence de presse. La transparence de la vie publique n’est pas encore une formalité.