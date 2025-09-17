Bourgogne-Franche-Comté : un concert néonazi bloqué par mesure préventive

Le Peugeot 5008 a été référencé par le ministère de l’Intérieur comme
Les services de l’État cherchent encore le point de chute du festival, censé se tenir samedi 20 septembre quelque part dans l’Est de la France. | ©Peugeot

Un concert néonazi prévu le 20 septembre dans la Meuse a été interdit. Susceptible de se déplacer dans l’Est, la préfecture du Territoire de Belfort a annoncé la prise d’une mesure préventive, étendue à l’ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est.

C’est la préfecture du Territoire de Belfort qui a communiqué, ce 17 septembre, l’interdiction de ce concert initialement programmé dans la Meuse. Le festival « Black Metal Blitzkrieg V2 » fait ainsi l’objet d’une mesure préventive décidée par Jacques Witkowski, préfet de la Région Grand Est et de la Zone de défense et de sécurité Est. Le 15 septembre, il a demandé à tous les préfets de la zone de défense Est de prendre un arrêté interdisant ce concert « black metal national-socialiste » (NSBM) annoncé secrètement la semaine dernière. 

Les services de l’État cherchent encore le point de chute du festival, censé se tenir samedi 20 septembre quelque part dans l’Est de la France.« Pour empêcher toute tentative d’organisation, une surveillance accrue et des contrôles renforcés seront déployés sur tout le territoire », a expliqué le préfet de Région, qui en appelle également à la vigilance des gestionnaires de salles, car les organisateurs peuvent « chercher à contourner (l’)interdiction en réservant des salles communales ou privées sous des prétextes trompeurs (anniversaire, fête privée…) ».

Le rassemblement a été qualifié de musical à « caractère raciste, antisémite et néo-nazi ». Selon Mediapart, le festival devrait rassembler six groupes de la mouvance néonazie européenne. Parmi eux, des artistes appelant à l’ « holocauste total » , un groupe allemand recyclant idées et symboles nazis, ou encore un autre glorifiant le totalitarisme. 

Dans les différents départements, l’arrêté s’appliquera du vendredi 19 septembre 2025 à 16h00 jusqu’au lundi 22 septembre 2025 à 08h00.

Le tribunal administratif de Besançon s'occupe du Doubs, du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône et du Jura.

Le tribunal administratif de Besançon, arbitre discret des petits tracas et des grandes polémiques

Annulation de la venue de Freeze Corleone aux Eurockéennes, retrait du drapeau palestinien devant la mairie de Besançon : plusieurs décisions du tribunal administratif de Besançon ont marqué l’actualité cette année. Mais derrière ces affaires très médiatisées, l’institution tranche surtout des litiges plus discrets, qui concernent la vie quotidienne des citoyens.
Le temple Saint-Martin de Montbéliard a été retenu pour recevoir le soutien de la mission Stéphane Bern 2020, en faveur du patrimoine en péril

Que faire lors des Journées du patrimoine à Belfort, Montbéliard ou Ronchamp ?

Les Journées européennes du patrimoine vont se tenir les 20 et 21 septembre 2025. Découvrez, sur cette carte interactive, les différents rendez-vous proposés dans le nord Franche-Comté.
Le Burger King de Lure a été fermé par la préfecture de Haute-Saône.

Intoxications et « odeurs nauséabondes » : un Burger King fermé à Lure

Les services de l'Etat ont ordonné la fermeture d'un restaurant rapide Burger King à Lure, à la suite de "plusieurs cas d'intoxication alimentaire chez des convives", et d'inspections ayant révélé des problèmes d'hygiène et des "odeurs nauséabondes", a annoncé mardi la préfecture.

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

