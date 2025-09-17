Bourgogne-Franche-Comté : un concert néonazi bloqué par mesure préventive

C’est la préfecture du Territoire de Belfort qui a communiqué, ce 17 septembre, l’interdiction de ce concert initialement programmé dans la Meuse. Le festival « Black Metal Blitzkrieg V2 » fait ainsi l’objet d’une mesure préventive décidée par Jacques Witkowski, préfet de la Région Grand Est et de la Zone de défense et de sécurité Est. Le 15 septembre, il a demandé à tous les préfets de la zone de défense Est de prendre un arrêté interdisant ce concert « black metal national-socialiste » (NSBM) annoncé secrètement la semaine dernière.

Les services de l’État cherchent encore le point de chute du festival, censé se tenir samedi 20 septembre quelque part dans l’Est de la France.« Pour empêcher toute tentative d’organisation, une surveillance accrue et des contrôles renforcés seront déployés sur tout le territoire », a expliqué le préfet de Région, qui en appelle également à la vigilance des gestionnaires de salles, car les organisateurs peuvent « chercher à contourner (l’)interdiction en réservant des salles communales ou privées sous des prétextes trompeurs (anniversaire, fête privée…) ».

Le rassemblement a été qualifié de musical à « caractère raciste, antisémite et néo-nazi ». Selon Mediapart, le festival devrait rassembler six groupes de la mouvance néonazie européenne. Parmi eux, des artistes appelant à l’ « holocauste total » , un groupe allemand recyclant idées et symboles nazis, ou encore un autre glorifiant le totalitarisme.

Dans les différents départements, l’arrêté s’appliquera du vendredi 19 septembre 2025 à 16h00 jusqu’au lundi 22 septembre 2025 à 08h00.