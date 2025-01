Bourgogne-Franche-Comté : l’épidémie de grippe enregistre une forte dynamique

La Bourgogne-Franche-Comté est dans sa quatrième semaine d’épidémie de grippe avec une très forte dynamique virale observée par Santé publique France, en médecine de ville, comme en termes de régulation et de passages aux urgences. Et l’épidémie est en hausse au fil des semaines. La région a aussi entamé sa cinquième semaine d’épidémie de bronchiolites.

L’ARS recommande à tous les établissements de santé et médico-sociaux de la région de rendre le port du masque obligatoire sur leurs sites et de renforcer les mesures d’hygiène et de prévention. Elle préconise le masque pour chaque habitant de la région, « évidemment en cas de symptômes, mais aussi par exemple dans les situations de promiscuité ». Et rappelle les autres gestes barrières : se laver les mains le plus fréquemment possible, aérer régulièrement les espaces clos…

L’agence régionale de santé demande aussi aux usagers de ne pas se rendre aux urgences sans contacter son médecin, ou composer le 15 pour que la prise en charge soit adaptée aux besoins de chaque patient. « Enfin, il est toujours possible de se faire vacciner pour se protéger contre les formes graves de la grippe et du COVID. Cette double vaccination est particulièrement recommandée pour les plus de 65 ans, pour les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques (quel que soit leur âge) ainsi que les femmes enceinte », rappelle-t-elle.