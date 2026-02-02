Bourgogne-Franche-Comté : le golden retriever en tête des chiens de race en 2025

Le golden retriever reste le chien préféré des Bourguignons et Francs-Comtois, selon le dernier classement de la Centrale canine, qui recense et suit la généalogie de tous les chiens de race en France à travers son Livre des Origines Français (LOF). Le golden retriever enregistre le plus de naissances dans la région en 2025 avec 988 inscriptions au LOF. Le berger australien arrive en deuxième position avec 848 inscriptions au LOF. Le staffordshire bull terrier arrive en troisième position avec 500 inscriptions.

S’il était déjà le premier en Bourgogne-Franche-Comté, le golden accède en 2025 en tête du classement national et passe devant le berger australien en tête pendant sept ans, si bien que la Bourgogne-Franche-Comté la France présentent le même classement des races de chiens inscrites (en 2025, 15 000 golden retriever sont nés; 14 600 bergers australiens ; 8600 staffordshire bull terrier ).

À elle seule, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 11 679 naissances de chiots en 2025, de 161 races différentes selon les résultats du Livre des Origines Français (LOF, avec plus de 834 éleveurs).