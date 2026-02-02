PUB

Bourgogne-Franche-Comté : le golden retriever en tête des chiens de race en 2025

Le golden retriever en tête des races de chiens enregistrées en 2025 par la Centrale canine. Un chien qui adore l'eau.
Le golden retriever en tête des races de chiens enregistrées en 2025 par la Centrale canine. Un chien qui adore l'eau. | ©JackieLou DL de Pixabay

Au classement des chiens de race 2025, la Centrale canine place le golden retriever en tête des inscriptions, devant le berger australien et le staffordshire bull terrier.

Le golden retriever reste le chien préféré des Bourguignons et Francs-Comtois, selon le dernier classement de la Centrale canine, qui recense et suit la généalogie de tous les chiens de race en France à travers son Livre des Origines Français (LOF). Le golden retriever enregistre le plus de naissances dans la région en 2025 avec 988 inscriptions au LOF. Le berger australien arrive en deuxième position avec 848 inscriptions au LOF. Le staffordshire bull terrier arrive en troisième position avec 500 inscriptions.

S’il était déjà le premier en Bourgogne-Franche-Comté, le golden accède en 2025 en tête du classement national et passe devant le berger australien en tête pendant sept ans, si bien que la Bourgogne-Franche-Comté la France présentent le même classement des races de chiens inscrites (en 2025, 15 000 golden retriever sont nés; 14 600 bergers australiens ; 8600 staffordshire bull terrier ).

À elle seule, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 11 679 naissances de chiots en 2025, de 161 races différentes selon les résultats du Livre des Origines Français (LOF, avec plus de 834 éleveurs).

Une race reconnue en 1911

Le golden retriever est une race originaire d’Écosse, créée au milieu du XIXe siècle, précise la Centrale canine. Il a été développé pour aider les chasseurs à rapporter le gibier, notamment dans les terrains difficiles comme l’eau et la forêt. Son créateur est Dudley Marjoribanks, également connu sous le nom de Lord Tweedmouth, qui a croisé des retrievers jaunes avec des chiens d’eau pour obtenir un chien à la fois doux, intelligent et bon nageur. La race golden retriever a été reconnue en 1911. En France, il apparaît en 1925. L’élevage ne démarre réellement qu’après la seconde Guerre mondiale. Depuis les années 90, la popularité du golden retriever ne cesse de croître auprès des Français, jusqu’à devenir la première race inscrite en 2025 !

Le golden retriever est un chien de taille moyenne, facilement reconnaissable par son pelage dense et doré, souvent brillant. Ce chien est réputé pour son tempérament doux, amical et très sociable. Extrêmement attaché à son maître, obéissant et aimant travailler et faire plaisir, il est apprécié comme chien de travail, notamment dans les rôles d’assistance, de recherche ou de sauvetage. Actif, il aime les activités physiques, que ce soit la marche, la course ou les jeux de rapport, héritages de ses origines de chien d’eau utilisé pour rapporter le gibier.
En 2025, la Centrale canine a enregistré 200 000 naissances de chiens de race de 286 races différentes.

