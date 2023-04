Bourgogne-Franche-Comté : 70 structures alertent sur les difficultés du secteur social et médico-social

« Chaque jour, nos professionnels accompagnent 10 millions de personnes vulnérables en France. » Ainsi débute une lettre ouverte rédigée par 70 associations et fondations de Bourgogne-Franche-Comté, acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui alerte les pouvoirs publics sur la situation délicate du secteur social et médico-social. La lettre a été diffusée le 6 avril.

Dans le nord Franche-Comté, l’Adapei du Doubs et l’Adapei du Territoire de Belfort sont signataires, ainsi que la fondation Arc en Ciel, qui gère notamment des structures à Beaucourt et Héricourt. L’association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté, aussi présente dans l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard, a également soutenu la démarche. On retrouve également l’association d’aide à domicile Amaëlle, anciennement Domicile 90, mais également l’APF France Handicap ou encore l’Armée du Salut, qui gère un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à Belfort. Ce collectif régional emploi 24 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté.

« Partout et pour tous, nous œuvrons pour la cohésion sociale au sein d’associations ou de fondations à but non lucratif, avec des conseils d’administration bénévoles qui mettent en œuvre des financements publics, sans rechercher ni dividende ni profit, dans le seul intérêt des personnes qu’elles accompagnent », insiste la lettre, qui rappelle que ces structures accompagnent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des familles ou des personnes isolées. « Nous soutenons le maintien à domicile, l’accès à l’école et à l’emploi ; nous prévenons l’isolement et la précarité́, aidons à l’autonomie, protégeons les femmes et les enfants en danger », liste la lettre.