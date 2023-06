Bonbonnes de gaz et détonateur artisanal : un homme écroué pour tentative d’assassinat à Audincourt

L’homme, qui vivait dans un immeuble d’une douzaine d’appartements à l’est d’Audincourt, commune de 13.000 habitants de l’agglomération de Montbéliard, a été placé en détention provisoire vendredi soir, a-t-on indiqué de même source. Selon le parquet, il n’a pas vraiment expliqué ses intentions, ses déclarations restant “aléatoires” mais rien n’indique un motif religieux ou terroriste.

C’est un voisin dans son immeuble qui a donné l’alerte mercredi soir après avoir senti une odeur de gaz. Dans l’appartement du mis en cause, dont ce dernier était alors absent, cinq bonbonnes de gaz, un “système de déclenchement artisanal” et trois jerricans, dont un contenant un liquide pouvant être de l’essence, ont été découverts, de même qu’un cocktail Molotov dans son véhicule, selon le parquet. Célibataire et sans enfant, le sexagénaire avait été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi. Des munitions de 22 long rifle ont également été retrouvées dans l’appartement, “de quoi faire sauter l’ensemble de cet immeuble de cinq étages”, a indiqué la procureure de la République de Montbéliard, Ariane Combarel, citée par France Bleu Belfort-Montbéliard.

Selon le quotidien régional L’Est Républicain, le détonateur, “rudimentaire”, était “en état de marche”. L’immeuble ainsi que les bâtiments à proximité avaient dû être évacués, a encore indiqué le parquet, sans pouvoir préciser le nombre de personnes touchées par cette mesure. L’homme n’a pas de casier judiciaire, a-t-on ajouté, précisant qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée.