Besançon : une militante d’extrême droite condamnée pour diffamation contre l’ancienne maire

Yona Faedda, condamnée pour diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique, a annoncé sur le parvis du tribunal qu’elle ferait appel de cette décision. « C’est un peu n’importe quoi d’être condamnée pour ça, parce que ce n’est pas de la diffamation, on a encore le droit de dire ce qu’on pense », a-t-elle déclaré devant la presse.

La jeune femme de 21 ans s’est dite soulagée de ne pas avoir été condamnée à une peine de travail d’intérêt général, comme l’avait requis le parquet lors de l’audience du 27 mai.

Cette condamnation est la première pour Yona Faedda, qui anime localement le collectif identitaire Némésis, connu en France pour ses interventions sur la voie publique ciblant les migrants Anne Vignot a salué « une justice qui a posé les limites ». « On ne peut pas se permettre, pour des coups d’éclat, de dire que la maire est complice de violeurs, sous couvert en plus d’une fausse cause féministe », a tancé l’ancienne édile, « satisfaite » de la décision du tribunal.