Besançon : une militante d’extrême droite condamnée pour diffamation contre l’ancienne maire

L'entrée de la salle d'audience du palais de justice de Belfort.
Le tribunal de Besançon a prononcé une peine de 2 000 € d'amende avec sursis et 500 € de préjudice moral pour diffamation. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Une militante du collectif Némésis a été condamnée pour avoir jeté des tracts présentant une photo d’Anne Vignot avec l'inscription "Soutien aux violeurs étrangers". Elle a l’intention de faire appel.

(AFP)

Une militante du collectif d’extrême droite Némésis a été condamnée ce vendredi 3 juillet à une peine de 2 000 euros d’amende avec sursis et 500 euros de préjudice moral pour diffamation envers l’ancienne maire écologiste de Besançon.
Le tribunal correctionnel de Besançon l’a reconnue coupable d’avoir distribué des tracts, relayés sur les réseaux sociaux, présentant une photo de l’élue avec l’inscription « Soutien aux violeurs étrangers ».

« L’infraction est constituée », ces tracts « portent atteinte à l’honneur et à la considération de madame Anne Vignot qui était à l’époque maire de Besançon », a expliqué le président du tribunal, Robert Pech, en rendant la décision.

"C'est un peu n'importe quoi"

Yona Faedda, condamnée pour diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique, a annoncé sur le parvis du tribunal qu’elle ferait appel de cette décision. « C’est un peu n’importe quoi d’être condamnée pour ça, parce que ce n’est pas de la diffamation, on a encore le droit de dire ce qu’on pense », a-t-elle déclaré devant la presse.

La jeune femme de 21 ans s’est dite soulagée de ne pas avoir été condamnée à une peine de travail d’intérêt général, comme l’avait requis le parquet lors de l’audience du 27 mai.

Cette condamnation est la première pour Yona Faedda, qui anime localement le collectif identitaire Némésis, connu en France pour ses interventions sur la voie publique ciblant les migrants Anne Vignot a salué « une justice qui a posé les limites ». « On ne peut pas se permettre, pour des coups d’éclat, de dire que la maire est complice de violeurs, sous couvert en plus d’une fausse cause féministe », a tancé l’ancienne édile, « satisfaite » de la décision du tribunal.

"Tout un mouvement de société"

Le 8 janvier 2025, des militantes de Némésis s’étaient introduites dans le bâtiment où Mme Vignot présentait ses vœux. Elles avaient déployé une banderole « violeurs étrangers bienvenus », en scandant « Vignot complice », puis jeté des tracts présentant une photo de l’élue portant l’inscription « Soutien aux violeurs étrangers ».

« Attention, des dérives comme celle-ci, ce n’est pas juste le fait d’un petit groupuscule qui serait en train de faire de la com' », a mis en garde Mme Vignot, « c’est tout un mouvement de société. C’est grave ».

A Besançon, le groupuscule a réalisé plusieurs actions qui ont donné suite à des dépôts de plainte au cours du mandat de l’écologiste (2020-2026).

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