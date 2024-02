Besançon : une infirmière condamnée pour avoir commandité l’assassinat de son mari

“Le moteur de son passage à l’acte, c’est la jalousie, la haine et une préoccupation financière”, relève Me Pichoff. “Elle se sent bafouée: son mari s’est séparé d’elle, il est en train de refaire sa vie avec une autre femme et elle a peur de perdre son train de vie”, poursuit-il, soulignant qu’elle espérait toucher l’assurance-vie de 150 000 euros de son époux en le faisant tuer avant que leur divorce soit prononcé.