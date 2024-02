Besançon : un sexagénaire condamné à 20 ans d’emprisonnement pour avoir égorgé sa femme

“On me reproche des faits que j’ai forcément accomplis, mais je n’en ai pas souvenir. Tout n’est pas clair dans mon esprit”, affirme-t-il d’une voix posée et intelligible, l’air détaché. “Manifestement Corinne Pitallier était sous emprise et sous un contrôle coercitif”, a plaidé Me Claude Varet, l’avocate de sa famille. Une version farouchement contestée par la défense.