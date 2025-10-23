Besançon : un adolescent mis en examen après le viol filmé d’un enfant de 9 ans

« On va faire faire des évaluations en termes de protection de l’enfance, dans les familles, des deux petits, pour essayer de voir déjà s’ils sont bien pris en charge suite au trauma, puis pour voir s’il y a des difficultés familiales ». Le jeune âge des protagonistes a également sidéré le monde enseignant. « De mémoire – je suis là depuis un peu plus de dix ans – je n’ai jamais été confronté à quelque chose de cette nature-là, je crois que c’est de l’ordre de l’exceptionnel », a déclaré à l’AFP Guillaume Rivoire, directeur de la communication du rectorat de Besançon.