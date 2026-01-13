Besançon : la demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée le 11 février

Les avocats des parties civiles « s’opposeront à cette demande », a précisé à l’AFP Me Stéphane Giuranna, qui défend de nombreuses victimes et proches de victimes. Remettre en liberté une personne « condamnée à perpétuité par un jury populaire » constituerait un « trouble majeur à l’ordre public », selon lui. Par ailleurs, le condamné a déjà tenté par le passé de mettre fin à ses jours et « un risque de fuite n’est pas à exclure », a argumenté Me Giuranna.

Selon le code de procédure pénale, la chambre d’instruction doit se prononcer dans les deux mois à partir du jour où elle a été saisie, soit en l’occurrence le 18 février au plus tard, a précisé l’avocat.

Le praticien a été reconnu coupable d’avoir pollué des poches de perfusion avec différents produits pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients opérés par des confrères, afin de nuire à des soignants avec lesquels il était en conflit.