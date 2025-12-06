PUB

Besançon : interrogé sur sa personnalité, Péchier se dévoile enfin

Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration
Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Interrogé non plus sur les faits, mais sur lui-même, le Dr Péchier, accusé de 30 empoisonnements, s’est livré de manière inédite, lors de l’audience du vendredi 5 décembre.

(AFP)

« On a dépiauté toute ma vie »: souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d’émotion, l’anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s’est livré de manière inédite vendredi 5 décembre devant la cour d’assises, en évoquant notamment sa famille. Interrogé pour la première fois non plus sur les faits – qu’il a toujours niés – mais sur son parcours et sa personnalité, l’accusé de 53 ans a répondu aux questions, même dérangeantes, sans paraître sur la défensive. « Pas expansif », selon sa propre analyse, le quinquagénaire a paru à plusieurs reprises au bord des larmes, à l’évocation notamment de sa tentative de suicide en 2021 – quatre ans après l’éclatement de l’affaire – de la maladie de l’une de ses filles ou encore des répercussions sur sa vie de famille des accusations qui le visent. Il a dit comprendre les propos de son frère Marc, qui s’était dit prêt à lui « cracher dessus » s’il était coupable, et ne l’aurait plus considéré comme un membre de la famille. « C’est violent, mais je comprends parfaitement (…) L’amour de la famille a des limites, on parle d’actes odieux et d’assassinats », a-t-il souligné à propos des accusations qui le visent. « Je ne peux pas reconnaître les faits, car je n’en suis pas l’auteur. Si j’avais été l’auteur, j’aurais avoué pour ma famille », a encore insisté l’accusé.

"Donner la mort ne fait pas partie de la formation d'anesthésiste-réanimateur"

Il a par ailleurs tenté de contrer le portrait dressé de lui ces derniers jours, celui d’un homme marqué par des failles psychiques, notamment un sentiment supposé d’infériorité par rapport à son père – anesthésiste comme lui. Ce dernier « n’était pas un père Fouettard », a répondu Frédéric Péchier, décrivant une enfance « heureuse dans une famille aisée » et écartant toute « soumission » au sein du couple qu’il formait avec son ex-femme. Les débats ont également abordé la période où le jeune Péchier faisait ses débuts de médecin au CHU de Besançon, dans les années 1998-2001 où quatorze cas d’euthanasie ont été recensés par la justice. Lui-même n’a jamais été mis en cause et l’affaire s’était conclue par un non-lieu en 2018. Un cas l’avait marqué, celui d’un « homme qui avait tenté de se suicider et se tirer une balle dans la tête », a raconté l’accusé. « Faute de place dans le service, il avait été décidé de le laisser partir, sans essayer de le sauver. Et lâchement, je n’avais rien dit », a-t-il poursuivi. Après cette période, un médecin avait dit de lui que cette affaire d’euthanasie avait « fait partie de sa formation », lui rappelle la présidente. « Non, ça ne fait pas partie de la formation d’anesthésiste-réanimateur de donner la mort à quelqu’un », rétorque le Dr Péchier.

Le verdict est attendu d’ici au 19 décembre.

Nos derniers articles

L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Belfort jouant les composition des finalistes du concours.

Un concours international de composition pour orchestre d’harmonie à Belfort

L'Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort organise pour la troisième édition, le concours international de composition pour orchestre d’harmonie. En finale, six compositeurs venus de six pays différents, mais pas la France.
Ligne de production de Technitube, sous-traitant automobile, à Étupes.

Étupes : la société Technitube est reprise mais 52 salariés licenciés

Le tribunal de commerce de Belfort a validé, ce vendredi 5 décembre, l’offre de reprise de Technitube, à Étupes, par Mirabeau Industry. 23 salariés sont conservés sur les 75 personnes que compte la société.
,
L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Aymen Boutoutaou, en août 2025, contre le Stade briochin.

Le FC Sochaux renoue avec la victoire contre Bourg-Péronnas

Le FC Sochaux-Montbéliard s'impose contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, à l'extérieur, 3 buts à 1, lors de la 15e journée de championnat de National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC