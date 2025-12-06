Besançon : interrogé sur sa personnalité, Péchier se dévoile enfin

Il a par ailleurs tenté de contrer le portrait dressé de lui ces derniers jours, celui d’un homme marqué par des failles psychiques, notamment un sentiment supposé d’infériorité par rapport à son père – anesthésiste comme lui. Ce dernier « n’était pas un père Fouettard », a répondu Frédéric Péchier, décrivant une enfance « heureuse dans une famille aisée » et écartant toute « soumission » au sein du couple qu’il formait avec son ex-femme. Les débats ont également abordé la période où le jeune Péchier faisait ses débuts de médecin au CHU de Besançon, dans les années 1998-2001 où quatorze cas d’euthanasie ont été recensés par la justice. Lui-même n’a jamais été mis en cause et l’affaire s’était conclue par un non-lieu en 2018. Un cas l’avait marqué, celui d’un « homme qui avait tenté de se suicider et se tirer une balle dans la tête », a raconté l’accusé. « Faute de place dans le service, il avait été décidé de le laisser partir, sans essayer de le sauver. Et lâchement, je n’avais rien dit », a-t-il poursuivi. Après cette période, un médecin avait dit de lui que cette affaire d’euthanasie avait « fait partie de sa formation », lui rappelle la présidente. « Non, ça ne fait pas partie de la formation d’anesthésiste-réanimateur de donner la mort à quelqu’un », rétorque le Dr Péchier.

Le verdict est attendu d’ici au 19 décembre.