Besançon : Frédéric Péchier reste en prison

La justice a rejeté ce mercredi 11 février une demande de remise en liberté de l’anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre 2025 à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels (lire notre article), a-t-on appris auprès des avocats de la défense et de la partie civile. Il demandait à sortir de prison pour mieux préparer son procès en appel

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande de l’accusé de 54 ans, ont dit à l’AFP son défenseur, Randall Schwerdorffer, ainsi que l’un des avocats des parties civiles, Frédéric Berna.