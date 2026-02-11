Besançon : Frédéric Péchier reste en prison

(AFP)
La justice a rejeté ce mercredi 11 février une demande de remise en liberté de l’anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre 2025 à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels (lire notre article), a-t-on appris auprès des avocats de la défense et de la partie civile. Il demandait à sortir de prison pour mieux préparer son procès en appel
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande de l’accusé de 54 ans, ont dit à l’AFP son défenseur, Randall Schwerdorffer, ainsi que l’un des avocats des parties civiles, Frédéric Berna.
Un "soulagement" pour les victimes et leurs familles de Frédéric Péchier
Une remise en liberté de Frédéric Péchier causerait un « trouble à l’ordre public » et l’accusé risquerait de faire pression sur les témoins et il n’est pas garanti qu’il se présenterait à son procès, a estimé la chambre d’instruction à l’issue d’une audience de près de quatre heures et d’un court délibéré.
« Nous allons déposer un recours en cassation contre cette décision », a dit à l’AFP Me Schwerdorffer, qui s’est refusé à tout autre commentaire. Pour les victimes et leurs familles, cette décision est un « soulagement », a commenté pour sa part Me Berna. « Nos clients n’auraient vraiment pas encaissé une remise en liberté. Ils auraient trouvé cela invraisemblable », a-t-il ajouté.