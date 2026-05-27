Besançon : Frédéric Péchier dépose une deuxième demande de mise en liberté

(AFP)
L’ancien anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre à la perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, a déposé une deuxième demande de liberté qui sera examinée le 16 juin, a-t-on appris ce mercredi 27 mai 2026 auprès d’un avocat des parties civiles. « Cette demande sera examinée le 16 juin », a indiqué à l’AFP Frédéric Berna.
L’audience se tiendra devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, désormais compétente, puisque le procès en appel de M. Péchier se tiendra dans cette ville.
Me Berna, qui défend dans ce dossier de nombreuses victimes et familles de victimes, a également indiqué à l’AFP que le procès pourrait avoir lieu en septembre 2027. Selon la cour d’appel de Lyon, citée par L’Est Républicain, il s’agit d’une date hypothétique, « le planning des sessions d’assises pour l’année 2027″ n’étant « pas encore arrêté ».
Première demande rejetée en mai
Sollicités par l’AFP, ni la cour d’appel ni l’avocat de Frédéric Péchier, Randall Schwerdorffer, n’ont répondu dans l’immédiat.
Le 12 mai, la Cour de cassation avait rejeté une première demande de remise en liberté de Frédéric Péchier, déjà rejetée le 11 février par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon.
L’ancien anesthésiste, qui n’a cessé de clamer son innocence, a été condamné le 18 décembre par la cour d’assises du Doubs à la réclusion criminelle à perpétuité au terme d’un procès-fleuve de plus de trois mois. Il est depuis incarcéré et demande à être libéré pour préparer son procès en appel.
Frédéric Péchier, 54 ans, a été reconnu coupable d’avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion, dans le but de nuire à des confrères avec qui il était en conflit. Il n’avait pas été incarcéré pendant l’instruction et a comparu libre pendant son long procès à Besançon.