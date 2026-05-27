Besançon : Frédéric Péchier dépose une deuxième demande de mise en liberté

L’ancien anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre à la perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, a déposé une deuxième demande de liberté qui sera examinée le 16 juin, a-t-on appris ce mercredi 27 mai 2026 auprès d’un avocat des parties civiles. « Cette demande sera examinée le 16 juin », a indiqué à l’AFP Frédéric Berna.

L’audience se tiendra devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, désormais compétente, puisque le procès en appel de M. Péchier se tiendra dans cette ville.

Me Berna, qui défend dans ce dossier de nombreuses victimes et familles de victimes, a également indiqué à l’AFP que le procès pourrait avoir lieu en septembre 2027. Selon la cour d’appel de Lyon, citée par L’Est Républicain, il s’agit d’une date hypothétique, « le planning des sessions d’assises pour l’année 2027″ n’étant « pas encore arrêté ».