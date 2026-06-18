Besançon : des élèves planchent sur le mauvais sujet du bac

Ils ont travaillé sur le sujet initial alors que décision avait été prise préalablement de diffuser le sujet de secours, pour des raisons que le rectorat de l’académie de Besançon n’a pas précisées à l’AFP. « Le sujet d’origine n’aurait pas dû être distribué », car « les organisateurs avaient reçu l’ordre de distribuer les sujets de secours », a indiqué le rectorat.