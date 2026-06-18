Besançon : des élèves planchent sur le mauvais sujet du bac

Lycéens, en salle de classe. | ©Adobe Stock
Lycéens, en salle de classe. | ©Adobe Stock

Vingt-deux élèves du lycée Jules-Haag de Besançon ont planché mercredi sur le mauvais sujet de l'épreuve d'HGGSP (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques) du baccalauréat, à la suite d'une erreur dans la distribution des copies.

(AFP)

Vingt-deux élèves de Terminales du lycée Jules Haag ont planché durant quatre heures sur le mauvais sujet de l’épreuve d’HGGSP (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques).

Ils ont travaillé sur le sujet initial alors que décision avait été prise préalablement de diffuser le sujet de secours, pour des raisons que le rectorat de l’académie de Besançon n’a pas précisées à l’AFP. « Le sujet d’origine n’aurait pas dû être distribué », car « les organisateurs avaient reçu l’ordre de distribuer les sujets de secours », a indiqué le rectorat.

Alors que traditionnellement, les copies, anonymisées, sont réparties auprès de multiples correcteurs, celles des candidats concernés par l’erreur « feront l’objet d’une correction unique et isolée ». En conséquence, les 22 élèves n’auront pas à repasser l’épreuve, a assuré le rectorat à l’AFP.

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