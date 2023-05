Belfort : trois jours pour apprendre à gérer une crise dans un établissement scolaire

« L’objectif est de faire vivre une cellule de crise dans un établissement scolaire, replace Christophe Boulat, ancien professeur des écoles, de manière à pouvoir gérer une crise de la meilleure des façons possibles, avec l’ensemble des éléments internes et externes qui peuvent intervenir. » Dans ce « de caractère d’urgence et dégradé », les mots d’ordre sont « s’adapter » et « éviter l’escalade ».

Pendant les trois journées complètes (du lundi après-midi au jeudi midi), les stagiaires sont confrontés à plusieurs type de crise : harcèlement, violence verbale ou physique, incursion dans l’établissement, vols, agressions sexuelles ou viols… « Ce n’est pas le quotidien », rassure Christophe Boulat. Mais ce stage permet « d’être prêt » si un tel évènement arrive.

« Le chef d’établissement est garant de la sécurité dans tous les sens du terme », replace le coordonnateur, « pour permettre la fonctionnement et la continuité du service ». Que ce soit pour un risque naturel, le froid, l’excès de chaleur ou une situation de crise forte. « Comment continue-t-on le service tout en gérant la crise ? » C’est ce qu’éprouvent les stagiaires pendant cette formation, où, eux aussi, se confrontent à leurs « propres limites ». Depuis 2022, le stage est reconnu au niveau national.

Le rectorat de Besançon compte plus de 1200 établissements scolaires publics et privés sous contrat, 210 000 élèves et 23 500 agents.