Belfort teste une nouvelle règle pour les cyclistes aux feux rouges

La municipalité et l’association locale Véloxygène ont collaboré pour identifier 28 carrefours stratégiques où le dispositif a été installé. Ces points sont situés aux abords des grands axes et des quartiers denses. Pour assurer la transition, la ville a mis en place des panneaux d’information destinés aux automobilistes et aux piétons, expliquant les nouvelles règles en vigueur.« Nous avons choisi ces 28 sites en tenant compte de plusieurs critères, comme la présence d’itinéraires cyclables et les conditions de circulation propices à un franchissement sécurisé », souligne Damien Meslot, maire de Belfort.