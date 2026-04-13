Belfort : semaine du numérique du 20 au 24 avril

La solution de santé Hinounou propose un kit, connecté à une application, capable d'interpréter les mesures, grâce à l'intelligence artificielle. | ©Le Trois – Thibault Quartier
La semaine du 20 avril sera placée sous le thème du numérique à Belfort. | illustration © Le Trois TQ
En bref

La Ville de Belfort organise une semaine du numérique avec comme temps fort une journée à la salle des fêtes le jeudi 23 avril 2026.

Du 20 au 24 avril 2026, la Ville de Belfort organise la semaine du numérique. Un événement gratuit et grand public, sur la thématique de l’intelligence artificielle. À travers des ateliers ludiques, des conférences et des temps forts, la Ville de Belfort invite à explorer les secrets de cette révolution technologique.

Le jeudi 23 avril de 9 h 30 à 21 h 30, à la salle des fêtes : quiz sur les répercussions écologiques du numérique, ateliers de poésie assistée par IA et conseils de cybermédiateurs.
La soirée se clôturera par un ciné-débat à 19 h avec la projection du film « Un monde merveilleux », une comédie futuriste explorant avec humour la cohabitation entre l’homme et le robot.

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026
Tarif : Gratuit (certains ateliers sur inscription obligatoire via Billetweb)
Programme complet : Disponible sur le site belfort.fr

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