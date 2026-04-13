Belfort : semaine du numérique du 20 au 24 avril

Du 20 au 24 avril 2026, la Ville de Belfort organise la semaine du numérique. Un événement gratuit et grand public, sur la thématique de l’intelligence artificielle. À travers des ateliers ludiques, des conférences et des temps forts, la Ville de Belfort invite à explorer les secrets de cette révolution technologique.

Pour les plus jeunes : Ateliers de création de BD numérique, dessin assisté par IA et jeux de piste.

Pour les curieux : Immersion en réalité virtuelle au Machu Picchu, ateliers sur l’usage des prompts de l’IA et réflexion sur la place des écrans en famille.

Pour les professionnels : deux journées consacrées à l’IA responsable et à la cybersécurité en entreprise à la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Le jeudi 23 avril de 9 h 30 à 21 h 30, à la salle des fêtes : quiz sur les répercussions écologiques du numérique, ateliers de poésie assistée par IA et conseils de cybermédiateurs.

La soirée se clôturera par un ciné-débat à 19 h avec la projection du film « Un monde merveilleux », une comédie futuriste explorant avec humour la cohabitation entre l’homme et le robot.

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026

Tarif : Gratuit (certains ateliers sur inscription obligatoire via Billetweb)

Programme complet : Disponible sur le site belfort.fr