Belfort : l’ouverture au 4 janvier du centre de soins non programmés est reportée

En avril 2023, une communication officielle faisait part d’une ouverture du centre de soins non programmé, situé à La Miotte, à la rentrée 2023. Pour finalement annoncer le 7 décembre que la clinique ouvrirait à 8h le 4 janvier. Ce ne sera finalement pas le cas.

« Les travaux ont pris du retard car les congés des entreprises entre Noël et Nouvel an n’ont pas été pris en compte », commente Damien Meslot, maire de Belfort. Des retards de livraisons sont la cause du report de l’ouverture. Le maire annonce quinze jours minimum de retard. France Bleu Belfort-Montbéliard évoque même la date du 24 janvier, soit trois semaines. « Cette fois, nous attendrons d’être bien sûrs que tout est prêt pour communiquer sur la date de l’ouverture », expose encore l’élu. Rien n’est encore sûr, bien que les retards « ne remettent pas en cause le projet ».