Belfort: les vacances de la place d’Armes sans voitures

La place d’Armes en mode été ! Chaque année la mairie de Belfort met en place ce dispositif. Tout au long de la semaine, les rues autour de la place sont fermées à la circulation. La ville planifie des horaires adaptés: en semaine et le dimanche l’arrêté est de 19 h 30 à minuit. Le samedi, l’heure de fin d’interdiction de circulation et de stationnement est poussée à 2 h du matin. La piétonnisation de cette place permet, selon la Ville, de proposer un lieu sécurisé et calme (lire notre article). Les Belfortains pourront profiter des terrasses et des commerces sans circulation.

La Ville de Belfort propose des solutions pour les riverains de la place d’Armes. La circulation des véhicules sera déviée par la Grande-Rue et contournera la place de la République pour rejoindre la rue de l’Ancien-Théâtre. Les voies fermées sont les rues Lecourbe, Metzger, des Nouvelles, du Quai (dans la section comprise entre la Grande-Rue et la place d’Armes). Les véhicules stationnés dans la zone définie par l’arrêté municipal seront mis en fourrière.