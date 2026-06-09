Belfort: les vacances de la place d’Armes sans voitures

Juliana Burel
La place d’Armes en mode été ! Chaque année la mairie de Belfort met en place ce dispositif. Tout au long de la semaine, les rues autour de la place sont fermées à la circulation. La ville planifie des horaires adaptés: en semaine et le dimanche l’arrêté est de 19 h 30 à minuit. Le samedi, l’heure de fin d’interdiction de circulation et de stationnement est poussée à 2 h du matin. La piétonnisation de cette place permet, selon la Ville, de proposer un lieu sécurisé et calme (lire notre article). Les Belfortains pourront profiter des terrasses et des commerces sans circulation.
La Ville de Belfort propose des solutions pour les riverains de la place d’Armes. La circulation des véhicules sera déviée par la Grande-Rue et contournera la place de la République pour rejoindre la rue de l’Ancien-Théâtre. Les voies fermées sont les rues Lecourbe, Metzger, des Nouvelles, du Quai (dans la section comprise entre la Grande-Rue et la place d’Armes). Les véhicules stationnés dans la zone définie par l’arrêté municipal seront mis en fourrière.
Une place historique
À l’origine, la place d’Armes a été conçue en 1690 pour accueillir les revues et rassemblements des militaires. Elle est devenue trop petite au fil des années. En 1720, François Noblat se fait construire un hôtel particulier. Aujourd’hui ce bâtiment est l’actuel hôtel de ville. Le kiosque présent sur celle-ci est apparu en 1905. La dernière remodélisation a eu lieu en 2014. La place d’Armes continue d’évoluer au fil des années.