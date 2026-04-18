Montbéliard : et si on réaménageait la place Saint-Martin ?

L’esplanade située au sud du temple Saint-Martin de Montbéliard a fait peau neuve, pour un bref délai. La vingtaine de places de parking a laissé place à un espace vert : 300 m² de gazon, 22 m² de massifs floraux, plusieurs plantes en pots. Il aura fallu cinq jours au service espaces verts de la ville pour métamorphoser cette partie de la place Saint-Martin (lire notre article). Alors que le soleil revient à Montbéliard, Alexandre Gauthier, 1er adjoint à la mairie de Montbéliard, est présent pour admirer les aménagements.

Cette végétalisation éphémère n’a pas été installée par hasard. Depuis quelques années, un projet d’aménagement urbain de la place Saint-Martin est dans les tuyaux. « Le plan de réaménagement autour du temple Saint-Martin est un vieux serpent de mer », certifie Alexandre Gauthier. Cependant, avec la rénovation du temple, impossible pour la Mairie de Montbéliard de commencer les travaux plus tôt. « Durant le mandat 2020-2026, ça ne s’est pas fait et même pas réfléchi puisqu’avant d’engager les premières actions, nous voulions attendre la fin des travaux et la fin du passage des engins de chantier », développe le 1er adjoint. Pour rappel, le temple est fermé depuis 2021 pour d’importants travaux de rénovation.