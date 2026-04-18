Montbéliard : et si on réaménageait la place Saint-Martin ?

L’esplanade située au sud du temple Saint-Martin de Montbéliard a fait peau neuve, pour un bref délai. La vingtaine de places de parking a laissé place à un espace vert : 300 m² de gazon, 22 m² de massifs floraux, plusieurs plantes en pots. Il aura fallu cinq jours au service espaces verts de la ville pour métamorphoser cette partie de la place Saint-Martin (lire notre article). Alors que le soleil revient à Montbéliard, Alexandre Gauthier, 1er adjoint à la mairie de Montbéliard, est présent pour admirer les aménagements.
Cette végétalisation éphémère n’a pas été installée par hasard. Depuis quelques années, un projet d’aménagement urbain de la place Saint-Martin est dans les tuyaux. « Le plan de réaménagement autour du temple Saint-Martin est un vieux serpent de mer », certifie Alexandre Gauthier. Cependant, avec la rénovation du temple, impossible pour la Mairie de Montbéliard de commencer les travaux plus tôt. « Durant le mandat 2020-2026, ça ne s’est pas fait et même pas réfléchi puisqu’avant d’engager les premières actions, nous voulions attendre la fin des travaux et la fin du passage des engins de chantier », développe le 1er adjoint. Pour rappel, le temple est fermé depuis 2021 pour d’importants travaux de rénovation.
50 % des habitants veulent cette piétonnisation
Le monument sera inauguré le week-end du 25 et 26 avril, permettant ainsi à Montbéliard de réfléchir plus sérieusement au devenir de cette place. « D’abord, il y aura une phase de réflexion qui va prendre du temps. On ne va pas faire apparaître une esplanade modernisée en neuf mois », convient Alexandre Gauthier. La Mairie va devoir jongler avec la mise en place du marché de Noël et l’avis des riverains et commerçants. Cette installation d’un mois constitue un test pour les aménagements futurs. « Il y a 50 % de personnes qui nous poussent à faire cette piétonnisation et puis d’autres préfèrent qu’on laisse la place en l’état. Il faut qu’on puisse entendre tout le monde. » Après cet aspect technique, Montbéliard va lancer un appel à projet afin de faire appel à un architecte et des entreprises spécialisées.
Alexandre Gauthier l’assure, l’idée est de rendre la place plus piétonne tout en n’étant pas à 100 % anti-voiture. « Il y a quand même des besoins de stationnement : pour les personnes âgées, pour les personnes qui vivent ici (aux alentours de la place, NDLR). Et ça, nous devons le prendre en compte. » Même si pour le moment les grandes lignes de cette rénovation ne sont pas encore dessinées, une idée est certaine : il y aura prochainement des arbres sur la place Saint-Martin. Permettant ainsi des îlots de fraîcheur lors des périodes estivales.
Perturbation de la circulation le 25 et 26 avril
Lors de l’inauguration du temple Saint-Martin le dernier week-end d’avril la circulation est perturbée autour de la place.
- Le stationnement est interdit sur l’ensemble de la place Saint-Martin (à l’exception des places situées au niveau de la cave à vins Divin).
- La circulation est interdite autour du temple, mais maintenue rue du Général Leclerc vers la rue Laurillard.