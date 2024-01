Belfort : le Secours populaire projette d’ouvrir un café solidaire

“La porte est ouverte”, assure Jacqueline Guiot, directrice et secrétaire générale du Secours populaire du Territoire de Belfort. Depuis le 9 janvier, le local est ouvert de 14h à 17h, pour permettre à chacun de se réchauffer. Mercredi, trois familles ont justement poussé la porte, alors qu’habituellement, ce sont plutôt des personnes seules qui viennent trouver un peu de confort. “C’était une surprise, convient Jacqueline Guiot. Je ne m’attendais pas à cela.” Mais les trois familles n’avaient plus de chauffage à leur domicile. Elles ont pu trouver un peu de chaleur dans les murs du Secours populaire.

Le local est agencé autour de deux pièces principales. La première est composée d’une grande table, entourée de huit chaises bleues, qui prend place au centre. Un sapin, un tableau vierge, une bibliothèque remplie de livres et une banquette orange et noire décorent cet endroit. L’autre pièce possède une petite cuisine, où l’on trouve du café chaud et des ordinateurs installés sur un comptoir en angle. Tout est mis à la disposition des visiteurs, mais “il manque un lieu convivial”, convient Jacqueline Guiot. “Aujourd’hui c’est calme pour moi”, ajoute-t-elle également. Cette initiative sera présentée au mois de mars lors d’un conseil départemental, à l’issue de celui-ci, ils sauront si la mise en place de leur idée de café solidaire obtiendra le feu vert ou non.