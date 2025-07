Belfort : la tour du 8 rue de Budapest s’effondre sous le regard des habitants

Cette démolition s’inscrit dans un programme de rénovation urbaine porté par la Ville de Belfort et ses partenaires. À la place des tours, des commerces et un centre multi-accueil devraient voir le jour dans les prochaines années, avec un lancement des travaux d’ici 2028, évoque Damien Meslot. « Le quartier des Résidences est en train de devenir l’un des plus beaux quartiers de Belfort. Rendez-vous d’ici trois ans. S’il y a un endroit où il faut investir, c’est dans ce quartier », ajoute le maire de Belfort.