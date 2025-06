Belfort : au cœur de la tour 8 rue de Budapest, à deux semaines de sa démolition

Mis en service en 1971, l’immeuble comptait 75 logements, dont 57 encore occupés avant le lancement du projet. Plus de 30 ménages étaient composés de personnes âgées de plus de 60 ans. Territoire Habitat, le bailleur, a mis un an et demi à reloger les familles. En tout, 41 d’entre elles sont restées dans le parc social de Belfort, et 12 ont quitté les quartiers prioritaires , indique Territoire Habitat. « Ces logements ne plaisaient plus, ils souffraient d’une forte vacance », constate Marie-Hélène Ivol, la présidente.

Le coût total de l’opération s’élève à 2,3 millions d’euros. Elle est financée en grande partie par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), mais aussi par la vente du terrain au Grand Belfort et par le bailleur social lui-même. Cette démolition marque le début d’un vaste programme de requalification des espaces publics dans le quartier des Résidences, à l’ouest de Belfort.

D’ici 2027, deux autres tours voisines, les 5 et 7 rue Dorey, connaîtront le même sort. Le 2 juillet, à l’aube de la démolition, 44 habitants de ces deux bâtiments seront temporairement évacués. La sécurité sera de mise : le 2 juillet, un périmètre sera mis en place dès 7h du matin pour permettre au public d’assister à l’événement à distance. À 11 heures précises, la tour du 8 rue de Budapest s’effondrera sous le regard des techniciens, des riverains curieux, et des anciens locataires peut-être. Une chute attendue, presque chorégraphiée, maîtrisée jusqu’au dernier mètre.