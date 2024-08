Belfort : la SPA, débordée, ne peut plus accueillir d’animaux

Chaque été, les campagnes de prévention se multiplient contre les abandons d’animaux. En 2023, entre le 1er mai et le 31 août, près de 16 500 animaux ont été abandonnés, indique la SPA, sur un total de 45 000 abandons. L’été est redouté pour les refuges.

À Belfort, la tendance est la même, chaque année, à cette période. Les abandons sont importants. D’autant plus que la période estivale n’est pas propice non plus aux adoptions. La plupart du temps, plusieurs animaux sont réservés, mais restent au refuge une partie de l’été, attendant le retour de vacances des adoptants, détaille la SPA de Belfort, nommée aussi l’Arche de Noé. Mais cette année, elle alerte davantage. Elle ne peut plus accueillir aucun animal abandonné supplémentaire. « La situation du refuge a atteint un niveau critique », commente-t-elle sur ses réseaux sociaux.