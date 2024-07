“La dame les laissait vivre et se nourrir dans le noir total et ils vivaient au milieu des excréments, des ordures et des poubelles”, a indiqué Mme Vonderscher. “Ils avaient apparemment assez à manger, mais ils n’étaient pas soignés, ils étaient malades et blessés, parfois dans l’incapacité de se nourrir seuls, avec des problèmes psychologiques graves”, a-t-elle ajouté, déplorant une “maltraitance insupportable”.